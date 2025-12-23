Rafael López Aliaga. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Rafael López Aliaga. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostuvo que la lucha contra el sicariato requiere más que penas severas y propuso invertir de inmediato en inteligencia, interceptaciones legales y expulsión de extranjeros ilegales vinculados al crimen.

A los ilegales, a toda persona que no tiene medio de vida conocido y no quiere dar su identidad ni su ubicación.(...) Hay un 5% de venezolanos en nuestro país que están reventando la vida, amenazando a la gente y matando a la gente”, detalló.

En otro momento, López Aliaga sostuvo que sí es posible reformar el Poder Judicial con voluntad política, meritocracia y una nueva generación de jueces sin vínculos ni corrupción.

“Invoco a los muchachos que se preparen a ser juez joven, o sea, a los 25 años; tener un juez que no venga manchado. Y que no haya jueces supernumerarios, esos que entran de la calle y son provisionales”, indicó en Canal N.

“Vamos sacando a todos los vejetes corruptos que hay en el Poder Judicial, fiscales corruptos que hay en el Poder Judicial también, o fiscales influenciados por la mafia Gorritiana, que se ha apoderado de la fiscalía”, refirió.

