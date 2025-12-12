La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, calificó como “nuevo en política” al líder de Renovación Popular y candidato presidencial, Rafael López Aliaga, y aseguró que “los ciudadanos poco a poco van a darse cuenta de lo que significa la estabilidad en un gobierno y la experiencia“, con miras a las Elecciones 2026 de abril próximo.

“Rafael (López Aliaga) es nuevo en política, él ha venido de un largo camino empresarial(…)Fue solamente cuatro años regidor, y el cargo de regidor es aparecer de vez en cuando en las sesiones del Concejo. En realidad él no tiene mayor experiencia política; ha entrado en política en el año 2021“, afirmó en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N.

Frente a quienes cuestionan a Keiko Fujimori por haberse dedicado plenamente a la actividad política, Juárez indicó que se trata de un “paradigma construido” que desconoce su trayectoria. Recordó que Keiko Fujimori asumió como primera dama a los 19 años, que tiene estudios de posgrado en Estados Unidos y que desde su retorno al Perú ha dedicado años a la construcción del partido. “Es un trabajo de todos los días”, afirmó.

Asimismo, remarcó que Fuerza Popular ha cumplido un rol de defensa de la democracia desde el Congreso y que se aprobaron proyectos importantes en estos últimos años. Citó como ejemplo la reforma que dio paso a la bicameralidad.

Frente a la percepción de pérdida de apoyo electoral, Juárez recordó que en 2021 iniciaron con apenas 2% en las encuestas y atribuyó parte del desgaste a “casi 20 años de persecución política” contra Keiko Fujimori, incluida su detención. Destacó que la bancada comenzó con 24 congresistas y se mantuvo cohesionada en 20, aplicando expulsiones cuando correspondía.

Respecto al rol del partido en la permanencia de Dina Boluarte tras la caída de Castillo, mencionó que no apoyaron a una persona, sino el orden constitucional. “Era la sucesión presidencial que correspondía y que el pueblo eligió. No la elegimos nosotros”, sostuvo.

Patricia Juárez afirma que Rafael López Aliaga “es nuevo en política y proviene del mundo empresarial”, al comparar trayectorias en el actual escenario electoral. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Sobre iniciativa de Rospigliosi

Juárez también se pronunció sobre la iniciativa de Fernando Rospigliosi, que contempla una disposición complementaria que anula los procesos judiciales contra 1,323 policías y militares investigados tras las manifestaciones sociales del 2022 y 2023.

Aseguró que no considera que la intención del proyecto sea “validar asesinatos”, y subrayó que existen fiscalías encargadas de investigar estos casos. Señaló que la propuesta apunta a quienes hicieron “debido uso del arma de fuego” en manifestaciones que no fueron pacíficas y que el recurso a la fuerza letal “es la última ratio”.

Juárez sostuvo que existe una “persecución” hacia estas fuerzas y que se ha concentrado recursos fiscales solo en estas investigaciones. Añadió que es necesario “devolverle la moral” a la policía para recuperar el orden en el país.

Sin embargo, insistió en que el proyecto “no respalda las muertes” ocurridas.