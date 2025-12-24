La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio un paso clave rumbo a las Elecciones Generales 2026. A través de la Resolución Jefatural N.° 000199-2025-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano, el organismo aprobó el diseño y las especificaciones técnicas de las cédulas de sufragio que utilizará la ciudadanía en los comicios del próximo 12 de abril.

El documento, firmado por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, establece las características del material electoral con el que los peruanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Según el anexo técnico de la resolución, la cédula tendrá un tamaño mínimo de 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo, aunque podría extenderse hasta los 44 centímetros, dependiendo del número de organizaciones políticas que participen en la contienda.

El formato estará dividido en cinco columnas claramente diferenciadas: presidente y vicepresidentes; senadores a nivel nacional; senadores a nivel regional; diputados; y Parlamento Andino. Esta distribución busca ordenar la oferta electoral en un escenario marcado por la alta fragmentación política.

Así será la cédula de votación para las elecciones generales 2026 el próximo 12 de abril.

En cuanto a seguridad, la ONPE incorporó códigos de barras en la esquina superior derecha e inferior izquierda de cada cédula, con el fin de garantizar su identificación única y preservar el carácter secreto del voto.

Además, las filas de los partidos y movimientos políticos contarán con tramas de colores diferenciados -celeste, rosado, marrón, verde y amarillo-, que incluyen las siglas “JNE ONPE RENIEC” caladas en blanco.

Cédula especial para FF.AA. y PNP

La resolución también aprobó un diseño específico para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentren en actividad y destacados fuera de su distrito electoral.

Esta cédula especial tendrá solo tres columnas -presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y Parlamento Andino- y un tamaño menor: 24 centímetros de ancho por 21 de largo.

Segunda vuelta en agenda

De cara a un eventual balotaje, la ONPE también dejó definido el diseño de la cédula para la segunda vuelta, prevista -de ser necesaria- para el 7 de junio de 2026.

Este formato será más compacto, con medidas de 21 por 15 centímetros, e incluirá los nombres, símbolos y fotografías a todo color de las dos organizaciones políticas que logren pasar a esa instancia decisiva.

Con estas definiciones, el sistema electoral empieza a tomar forma concreta a poco más de un año de unos comicios que marcarán el rumbo político del país.