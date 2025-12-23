El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial presentada por el partido Avanza País para las Elecciones Generales 2026, debido a observaciones en la documentación vinculada a cambios en su plancha y a errores formales en una declaración jurada.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º 08736-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida el 22 de diciembre, en la que el órgano electoral advierte omisiones en los documentos presentados por el personero legal del partido, Aldo Fabrizio Borrero Rojas. La agrupación política tiene un plazo de dos días calendario para corregir las observaciones detectadas.

De acuerdo con el JEE, el principal cuestionamiento recae en la conformación de la fórmula presidencial. Según el registro oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los candidatos elegidos en las elecciones primarias de Avanza País fueron Phillip Butters como postulante a la Presidencia y Karol Paredes como segunda vicepresidenta.

No obstante, en la solicitud de inscripción presentada ante el JNE figura una nueva plancha encabezada por José Williams Zapata como candidato presidencial y Adriana Tudela como segunda vicepresidenta. El partido argumentó que ambos asumen dichos cargos en condición de accesitarios, tras la renuncia de los titulares originales.

Si bien Avanza País adjuntó un acta interna fechada el 16 de diciembre para sustentar el cambio, el JEE señaló que no se presentaron los documentos formales de renuncia de Phillip Butters Rivadeneira ni de Karol Paredes Fonseca, requisito indispensable para validar la modificación de la fórmula.

A ello se suma una observación adicional en la declaración jurada del propio José Williams. Según la resolución, el Anexo 11 —correspondiente a la declaración jurada de consentimiento y veracidad— presenta un error, ya que el candidato omitió consignar el cargo específico al que postula.

De no levantarse estas observaciones dentro del plazo establecido, la solicitud de inscripción podría ser declarada improcedente. El caso se suma a otras revisiones en curso por parte del sistema electoral, en el marco del proceso de inscripción de candidaturas rumbo a los comicios generales de 2026.