La candidatura de José Williams Zapata ha quedado por el momento relegada de los comicios del 2026, hasta subsanar las observaciones en la inscripción de su fórmula presidencial. Foto: GEC.
La candidatura de José Williams Zapata ha quedado por el momento relegada de los comicios del 2026, hasta subsanar las observaciones en la inscripción de su fórmula presidencial. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial presentada por el partido para las , debido a observaciones en la documentación vinculada a cambios en su plancha y a errores formales en una declaración jurada.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º 08736-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida el 22 de diciembre, en la que el órgano electoral advierte omisiones en los documentos presentados por el personero legal del partido, Aldo Fabrizio Borrero Rojas. La agrupación política tiene un plazo de dos días calendario para corregir las observaciones detectadas.

LEA TAMBIÉN: Phillip Butters renunció a Avanza País, ¿y su candidatura presidencial?

De acuerdo con el JEE, el principal cuestionamiento recae en la conformación de la fórmula presidencial. Según el registro oficial de la , los candidatos elegidos en las elecciones primarias de Avanza País fueron Phillip Butters como postulante a la Presidencia y Karol Paredes como segunda vicepresidenta.

No obstante, en la solicitud de inscripción presentada ante el JNE figura una nueva plancha encabezada por como candidato presidencial y Adriana Tudela como segunda vicepresidenta. El partido argumentó que ambos asumen dichos cargos en condición de accesitarios, tras la renuncia de los titulares originales.

Si bien Avanza País adjuntó un acta interna fechada el 16 de diciembre para sustentar el cambio, el JEE señaló que no se presentaron los documentos formales de renuncia de Phillip Butters Rivadeneira ni de Karol Paredes Fonseca, requisito indispensable para validar la modificación de la fórmula.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNE oficializa lista de candidatos y partidos, ¿cuáles son?

A ello se suma una observación adicional en la declaración jurada del propio . Según la resolución, el Anexo 11 —correspondiente a la declaración jurada de consentimiento y veracidad— presenta un error, ya que el candidato omitió consignar el cargo específico al que postula.

De no levantarse estas observaciones dentro del plazo establecido, la solicitud de inscripción podría ser declarada improcedente. El caso se suma a otras revisiones en curso por parte del sistema electoral, en el marco del proceso de inscripción de candidaturas rumbo a los comicios generales de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Avanza País inscribe plancha presidencial con José Williams de candidato
Avanza País confirma candidatura de José Williams a la presidencia tras renuncia de Phillip Butters
Phillip Butters renunció a Avanza País, ¿y su candidatura presidencial?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.