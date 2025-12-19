Avanza País – Partido de Integración Social oficializó a José Williams como su candidato presidencial tras la renuncia de Phillip Butters a la militancia y a la precandidatura. La plancha presidencial del partido, encabezada por el ex presidente del Congreso, fue la primera en ser inscrita oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a las elecciones generales de 2026.

La fórmula de Avanza País está integrada por José Daniel Williams Zapata como candidato a la presidencia de la República, Fernán Romano Altuve Febres Lores como candidato a la primera vicepresidencia, y Adriana Josefina Tudela Gutiérrez como candidata a la segunda vicepresidencia.Según el registro presentado, solo Fernán Altuve fue elegido mediante elecciones internas. Ni José Williams ni Adriana Tudela participaron en el proceso de primarias.

El perfil de José Williams

Nació en Lima el 9 de noviembre de 1951 y desarrolló su carrera principal en el Ejército del Perú, donde alcanzó el grado de general de división.

Es licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillo. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú durante 2006. Durante 2009 y 2011, fue director académico del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Ministerio de Defensa.

También fue jefe de la Operación Chavín de Huántar, llevada a cabo en abril de 1997 para rescatar a los setenta y dos rehenes restantes cautivos del grupo terrorista MRTA .

Fue elegido congresista por Avanza País para el periodo 2021‑2026 y llegó a ser presidente del Congreso de la República en el periodo 2022‑2023.