“Por motivos políticos y personales he de alejarme de su institución”, aseguró Phillip Butters en su renuncia notificada a Avanza País. Foto: difusión
Redacción Gestión
A través de una carta notarial —confirmada por la agrupación— puso fin a su militancia en el partido con el que se publicitó como aspirante presidencial para las elecciones generales del 2026.

“Por motivos políticos y personales he de alejarme de su institución”, indicó en la misiva a Aldo Borrero Rojas, presidente de Avanza País.

” para continuar “con sus labores profesionales ya conocidas”.

Phillip Butters no va más a la presidencia. Desde Avanza País habían cuestionado su compromiso con el partido. Foto: @photo.gec
Phillip Butters no va más a la presidencia. Desde Avanza País habían cuestionado su compromiso con el partido. Foto: @photo.gec

La renuncia se da poco después de que Aldo Borrero señalara a El Comercio que “Butters a veces está más preocupado por su negocio que por su devenir político”.

Según Borrero Rojas, los reemplazantes directos de Phillip Butters en Avanza País son Adriana Tudela, José Williams, Luis Flores (secretario general) y Nilda Suca.

