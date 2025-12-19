La economía peruana no se vería significativamente afectada por la proximidad de las elecciones generales de 2026, según los recientes análisis del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según explicó el presidente del ente emisor, Julio Velarde , los indicadores actuales de inversión y consumo se mantienen fuertes y las encuestas de expectativas empresariales sugieren que los planes de expansión de las compañías más grandes del país continúan su curso sin cambios significativos .

“No parece notarse el efecto del calendario electoral sobre la economía hasta ahora al menos”, dijo durante su presentación del Reporte de Inflación de diciembre.

Con esto, se elevó la proyección de crecimiento económico de 2.9% a 3% para el próximo año, pero ¿cuáles serían los momentos de mayor crecimiento?

Al ser consultado por Gestión, Velarde detalló que para el primer trimestre se espera una expansión del 2.3%, mientras que para el segundo trimestre el crecimiento repuntaría a 3.1%. La tendencia se mantendría estable en el tercer trimestre con una proyección de 3%, cerrando el cuarto trimestre con un avance de 3.4%

“Tiene que ver mucho con el efecto base también y la estacionalidad de algunos productos como los de agricultura, etcétera, pero esas son las proyecciones ahora”, sostuvo.

¿Hay riesgos?

Si bien Velarde reiteró que hasta ahora nada indica una parálisis por la incertidumbre política, reconoció que el panorama no está exento de riesgos.

El presidente del BCRP advirtió que una posible corrección en los precios de los commodities afectaría directamente los ingresos por exportaciones, así como la persistente volatilidad geopolítica en regiones como el Medio Oriente, Asia o Europa, lo que podría desestabilizar el precio del petróleo y otros insumos.

A nivel interno, el riesgo podría ser terminar con un mal gobierno, pero indicó el país ha demostrado una notable resiliencia ante crisis previas por lo que no lo vería como un efecto para el corto plazo pues “hemos resistido tales pruebas de estrés en los últimos 10 años”.