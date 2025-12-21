Después de más de dos siglos circulando por todo Estados Unidos, el centavo o “penny” dejó de fabricarse. Y, como despedida, una subasta dejó cifras extraordinarias por la venta de las últimas monedas de un centavo jamás acuñadas en el país norteamericano. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la Casa de la Moneda estadounidense le puso punto final a la producción del centavo en noviembre del 2025.

¿La razón? Pues, la decisión responde a una realidad económica insostenible: fabricar cada penny costaba más que su propio valor nominal.

¿CUÁL FUE EL PRECIO DE VENTA DE LOS ÚLTIMOS CENTAVOS JAMÁS ACUÑADOS?

El pasado 12 de diciembre del 2025, la casa de subastas Stack’s Bowers Galleries organizó un evento que marcó el cierre de una era numismática.

Y es que la firma ofreció 232 juegos de tres monedas cada uno, como representación de los 232 años que el penny formó parte de la economía y cultura estadounidense (desde 1793 hasta el 2025).

Así, el conjunto #232, el cual contenía los últimos tres centavos jamás fabricados, se vendió por US$800,000 .

Cabe resaltar que el afortunado postor ganador también adquirió los tres troqueles que acuñaron esas históricas monedas.

¿QUÉ CONTENÍA CADA JUEGO DE MONEDAS?

Cada uno de los 232 conjuntos subastados comprendía tres piezas especiales:

Un centavo de 2025 acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia.

acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Un centavo de 2025-D acuñado en la Casa de la Moneda de Denver.

acuñado en la Casa de la Moneda de Denver. Un centavo de oro de 24 quilates que representa el cierre definitivo de la era.

Además, todas las monedas lucían un símbolo Omega único, el cual confirma que nunca entraron en circulación general y que forman parte de la última tanda oficial.

Por si fuera poco, el promedio de venta de cada trío de monedas superó los US$72,000, lo que le reportó a la subasta ingresos totales de US$16.76 millones.

¿CUÁNDO SE DEJÓ DE ACUÑAR PENNIES?

El presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro detener la fabricación de los pennies a inicios del 2025.

De esta manera, la Casa de la Moneda de Filadelfia acuñó las últimas monedas el 12 de noviembre de 2025, marcando el final de más de dos siglos de historia y un ahorro aproximado de US$56 millones a Estados Unidos.

Actualmente, la numismática experimenta un auge significativo, con una cantidad creciente de coleccionistas y aficionados que se acercan a esta disciplina (Foto: Freepik)