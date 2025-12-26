Un país que avanzó como quien camina sobre vidrios. ¿Podría ser el resumen que mejor encaja a la crónica de un 2025 a nivel político?

En cuestión de semanas y a lo largo del año, el Perú se vio atrapado entre crisis diplomáticas, presidentes caídos, fiscales enfrentados, condenas históricas, protestas que paralizaron rutas y un proceso electoral que empezó a calentarse en medio del ruido.

La política volvió a demostrarnos que puede cambiar el rumbo en una sola tarde; que una frontera fluvial puede convertirse en tensión; y que las embajadas siguen siendo escenarios de supervivencia.

Ollanta Humala y Nadine Heredia: la pareja que volvió al banquillo

Uno de los golpes más fuertes del ámbito judicial llegó el 15 de abril, cuando un tribunal condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión por lavado de activos. La sentencia recogió años de investigaciones sobre aportes irregulares de Odebrecht y movimientos financieros que el Partido Nacionalista nunca logró explicar del todo.

Pero lo que incendió el debate fue el gesto inmediato de Heredia: pidió asilo a Brasil, un acto que encendió la diplomacia peruana. Juristas discutieron si el asilo era procedente; políticos celebraban o criticaban según su orilla; y la Cancillería entró en un intercambio áspero con Brasilia.

Para muchos, la condena cerró -por fin- un capítulo. Para otros, lo abrió de nuevo con el otorgamiento del salvoconducto que llevó a Nadine Heredia hacia tierras cariocas.

La condena a los expresidentes

En Perú, no se sabe cómo calificar este escenario: ¿vergonzoso por tener a cuatro expresidentes presos, o positivo porque se muestra que la justicia llega para todos?

Noviembre fue un mes clave. El Poder Judicial sentenció a Martín Vizcarra y Pedro Castillo a pasar más de 10 años en prisión.

Vizcarra recibió una condena de 14 años de cárcel por corrupción durante su etapa como gobernador regional. Fue un golpe contra un expresidente que se había mantenido activo políticamente y que aún tenía base ciudadana.

Castillo fue sentenciado por el intento de golpe de Estado de diciembre del 2022. Su caso cerró un ciclo traumático que dejó, en su momento, muertos, protestas y un país dividido.

La vacancia de Dina Boluarte: un final que se veía venir

El 10 de octubre, después de meses de desgaste y denuncias, el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral permanente de Dina Boluarte. Los argumentos fueron múltiples: acusaciones de corrupción, cuestionamientos por decisiones sobre la inseguridad ciudadana, y la sensación de un gobierno sin legitimidad ni rumbo.

La sesión parlamentaria duró horas, pero el final ya estaba escrito. Cuando el tablero marcó los votos necesarios, Boluarte pasó a la lista de presidentes que no completaron su mandato en los últimos 10 años.

La historia que se empezó a tejer después tendría como protagonista a quien asumió la presidencia del Congreso el 26 de julio: José Jerí Oré.

El nuevo presidente

El país volvió a mirar el hemiciclo cuando José Jerí, presidente del Congreso, juró como jefe de Estado. Su discurso fue breve, casi urgente: prometió “orden y transición”.

A los pocos días decretó estados de emergencia en zonas golpeadas por las mafias de la extorsión. Reunió a los altos mandos de la Policía, ordenó operativos simultáneos y convocó a gobiernos regionales para retomar el control territorial. También instaló comisiones para revisar obras y contratos heredados, sabiendo que cualquier sospecha podría costarle apoyo.

Pero la principal tarea no estaba en las carpetas, sino en la ciudadanía: un país fatigado, que no confía en ningún líder y que exige resultados inmediatos.

El caos en la Fiscalía

El Ministerio Público no se quedó atrás. La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides dejó a la Fiscalía más expuesta que nunca.

El 16 de junio la Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó a Delia Espinoza sobre la restitución de Benavides como fiscal de la Nación.

Benavides ingresó a la sede fiscal, pero no pudo asumir cargo. Semanas después se desestimó su restitución.

El 19 de setiembre, la JNJ suspendió provisionalmente a Delia Espinoza como fiscal de la Nación por seis meses. Tomás Gálvez asumió el cargo.

Espinoza, con diferentes recursos legales, intentó retomar el cargo, pero hasta la fecha no se le permitió. Mas aun después que el Congreso decidió inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos.

Los ciudadanos asistieron, casi con resignación, a un espectáculo donde quienes debían investigar al poder estaban atrapados en una lucha interna por sobrevivencia institucional.

Quiebre histórico con Colombia

Pocas veces una isla fluvial había generado tanto movimiento diplomático. Isla Chinería, emergida en el cauce del río Amazonas, se volvió centro de disputa cuando el presidente colombiano Gustavo Petro acusó al Perú de “ocupar territorio colombiano”.

La Cancillería peruana respondió con un comunicado duro. La tensión escaló en días, y el gobierno -aún con Boluarte a la cabeza- anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia.

Fue un terremoto político: cancelación de coordinaciones binacionales, suspensión de programas conjuntos y un portazo histórico entre dos países que, pese a diferencias, nunca habían llegado tan lejos.

Betssy Chávez y su asilo en México

El 03 de noviembre otro capítulo añadió más tensión a la diplomacia peruana: Betssy Chávez, ex primera ministra y acusada por el fallido golpe de Estado de 2022, apareció dentro de la embajada de México, solicitando asilo.

Esto ocurrió luego que el Tribunal Constitucional ordenara su liberación, y ella -tras pasar semanas en huelga de hambre e intentando volver a trabajar en el Estado- decidiera buscar un país “amigo” que le brinde “protección”.

México lo concedió. Lima protestó. Las relaciones se enfriaron al instante.

El episodio reavivó recuerdos del asilo otorgado a familiares de Pedro Castillo y reforzó la idea que, cuando la política peruana se incendia, las embajadas vuelven a convertirse en botes salvavidas.

Las candidaturas anunciadas: el tablero vuelve a llenarse

En paralelo al caos, el proceso electoral continuó. La escena comenzó a levantarse. Varias figuras anunciaron oficialmente sus intenciones de llegar a la presidencia, algo que parecía evidente:

Keiko Fujimori , insistiendo en su promesa de estabilidad económica.

, insistiendo en su promesa de estabilidad económica. Rafael López Aliaga , llevando su discurso conservador a campaña nacional tras renunciar a la alcaldía de Lima.

, llevando su discurso conservador a campaña nacional tras renunciar a la alcaldía de Lima. Otros aspirantes que buscan capturar el voto desencantado que hoy es mayoría: César Acuña, quien renunció al gobierno regional de La Libertad, Mario Vizcarra que tomó el lugar de su hermano y otros que pasaron por elecciones internas.

Protestas de transportistas y mineros

La calle volvió a ser protagonista. Extorsiones, paros de transportistas, bloqueos regionales, marchas contra el Congreso, contra el Ejecutivo y contra la sensación general de abandono.

El año registró un número importante de paralizaciones de transporte, impulsadas por colectivos que no aguantaron más el acecho de las mafias que controlan rutas y mercados.

Y hubo muertes. Una de las que más sonó fue la del rapero Truco, asesinado en un contexto de violencia que muchos vincularon al abandono estatal y a la violencia en las manifestaciones.

El mensaje en todas las protestas, sin embargo, ha sido claro: la calle está cansada y quiere respuestas.

A ello se sumaron las movilizaciones de los mineros en Lima y en provincias exigiendo la ampliación del Reinfo.

Los que partieron: un adiós a cinco nombres importantes

El calendario avanzó dejando también sus silencios. En diferentes momentos del año se fueron el exministro Walter Martos, los excongresistas Daniel Abugattás, Carlos Ferrero Costa y Gloria Montenegro, y el excanciller José Antonio García Belaunde.

Los cinco, desde trincheras distintas, marcaron discusiones políticas que el Perú -aparentemente- ya no tiene.

En cada velorio se cruzaron viejos adversarios, exfuncionarios, congresistas retirados. No había disputas en esas salas, solo la sensación de asistir al final de una época donde el debate político tenía otro ritmo y otro decoro. En un país acostumbrado al recambio abrupto, estas muertes no fueron noticia de un día: fueron señales de una generación que se apaga.

El 2025 termina sin tregua. Vacancias, condenas, asilos, protestas, disputas diplomáticas y un clima electoral anticipado hicieron que el Perú avanzara como un equilibrista sobre un cable tenso.

Pero incluso en el ruido, el país siguió adelante. La vida avanzó, como siempre, mientras la política se escribía a sobresaltos.