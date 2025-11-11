La Corte Suprema de Brasil anuló este lunes las pruebas obtenidas contra la ex primera dama peruana Nadine Heredia en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, al considerar que los datos carecen de autenticidad y no pueden ser utilizados en procesos judiciales.

La resolución fue emitida por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), en respuesta a un recurso de la defensa de Heredia, quien recibió asilo político en Brasil en abril pasado, tras ser condenada en Perú junto con el expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión por lavado de activos.

En su fallo, Dias Toffoli declaró nulas las pruebas extraídas de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, utilizados por la constructora brasileña para registrar pagos de sobornos a políticos de la región.

El magistrado recordó que la propia Corte Suprema había cuestionado previamente la validez de esos archivos, al no poder garantizarse su cadena de custodia ni su autenticidad.

Según el magistrado, no es posible garantizar la autenticidad ni la cadena de custodia de esos datos, razón por la cual deben considerarse “imprestables” en procesos judiciales.

“Determino que no se practique, en territorio nacional, ningún acto de cooperación a partir de estos elementos para ser enviados al Gobierno del Perú” , señala el fallo, que también dispone informar la decisión al Ministerio de Justicia de Brasil.

Nadine Heredia se encuentra en Brasil desde abril pasado tras haber obtenido asilo diplomático del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Andina.

La medida impide que dichas pruebas sean empleadas en cualquier proceso de cooperación judicial con el Estado peruano, lo que en la práctica podría obstaculizar un eventual pedido de extradición o la ejecución de una condena contra Heredia mientras permanezca en territorio brasileño.

Con esta decisión, el magistrado extiende a la ex primera dama el mismo beneficio otorgado anteriormente a Humala y a otros acusados vinculados a la operación Lava Jato, luego de que se declararan inválidos varios procedimientos derivados del acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Justicia brasileña.

Desde 2023, Dias Toffoli ha venido revocando decisiones y pruebas vinculadas a la operación Lava Jato, alegando irregularidades en la obtención de las pruebas.

Como se sabe, Heredia fue trasladada a Brasilia en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña tras obtener asilo diplomático concedido por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la sentencia emitida por un tribunal peruano por presuntos aportes ilegales de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Elaborado con información de EFE