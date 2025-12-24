El expresidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial que se archive de manera definitiva la investigación preparatoria que afronta en el Ministerio Público por los presuntos aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de la alianza Alianza por el Gran Cambio, en la que participó en el año 2011.

A través de su defensa legal, el exmandatario presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, con el cual busca que se declare fundada la solicitud y se disponga el sobreseimiento del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

LEA TAMBIÉN: Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato al Senado

En el documento presentado ante el Poder Judicial, la defensa de Kuczynski sostiene que los hechos imputados por la Fiscalía carecen de relevancia penal, al considerar que existe una atipicidad relativa en la conducta atribuida al exjefe de Estado, por lo que -según su postura- no correspondería continuar con la investigación.

El pedido fue admitido a trámite por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien programó la audiencia para el miércoles 21 de enero de 2026, a las 3:00 de la tarde, en modalidad virtual.

LEA TAMBIÉN: Defensa de PPK pedirá archivar proceso legal tras fallo del TC en caso Cócteles

Como parte del procedimiento, el magistrado dispuso que el recurso presentado por la defensa sea previamente puesto en conocimiento del Ministerio Público y de las demás partes procesales involucradas, a fin de que puedan formular sus descargos y argumentos antes de la audiencia.

La investigación fiscal se originó a partir de las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien reveló ante la Fiscalía que la empresa brasileña entregó US$ 300 mil provenientes del denominado Sector de Operaciones Estructuradas para financiar la campaña de Alianza por el Gran Cambio.