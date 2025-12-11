Según el requerimiento acusatorio, PPK aprovechó su condición de ministro de MEF y presidente del Consejo Directivo de Proinversión para sostener reuniones con Jorge Barata, a fin de favorecer los intereses de la constructora Odebrecht. Foto: Andina.
Según el requerimiento acusatorio, PPK aprovechó su condición de ministro de MEF y presidente del Consejo Directivo de Proinversión para sostener reuniones con Jorge Barata, a fin de favorecer los intereses de la constructora Odebrecht. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presentó ante el Poder Judicial la acusación fiscal contra el por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, en el marco del proceso de concesión del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte) entre 2003 y 2005.

La acusación, formulada por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, incluye también a Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, José Ortiz, entre otros exfuncionarios vinculados al proyecto.

Para Kuczynski y Ortiz se ha solicitado una pena de ocho años y medio de prisión, mientras que para Bravo, Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico la petición es de nueve años.

LEA TAMBIÉN: Fiscal Germán Juárez es retirado del Equipo Especial Lava Jato: Los detalles

El sostiene que, durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión (2004-2005), Kuczynski habría sostenido reuniones con Jorge Barata con el fin de favorecer los intereses de la constructora Norberto Odebrecht —posteriormente Concesionaria IIRSA Norte S.A., junto con Andrade Gutiérrez y Graña y Montero— en la adjudicación de la buena pro y la firma del contrato de concesión.

Equipo Lava Jato presenta acusación contra Pedro Pablo Kuczynski y solicita más de ocho años de prisión por caso IIRSA Norte. Foto: Fiscalía.
Equipo Lava Jato presenta acusación contra Pedro Pablo Kuczynski y solicita más de ocho años de prisión por caso IIRSA Norte. Foto: Fiscalía.

Según el requerimiento acusatorio, este presunto favorecimiento generó un perjuicio económico para el Estado valorizado en US$ 108 439 773.97.

LEA TAMBIÉN: ¿Equipo Especial Lava Jato se desactivará?: Qué ocurrirá con las investigaciones en curso

Esta es la acusación número 31 para control de legalidad, un hito que —según la Fiscalía— reafirma el compromiso institucional en la persecución del delito.

TE PUEDE INTERESAR

Caso ‘los Waykis en la Sombra´: PJ revisará el 6 de enero pedido de Nicanor Boluarte para archivarlo
Fiscalía reincorporó a Luis Arce Córdova como fiscal supremo
Fernando Rospigliosi insiste en que policías no vayan presos por usar armas en protestas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.