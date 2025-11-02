El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de mas de S/ 48 millones al Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado en todo el país.

La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 239-2025-EF, se financiará con los recursos provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF.

El decreto recordó que la Reserva de Contingencia constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del MEF, destinada a financiar los gastos que no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos.

Según la norma, el total de S/ 48′058,483 permitirá financiar gastos de desplazamiento y diligencias del personal fiscal y de apoyo, así como su participación en audiencias y la operatividad de las fiscalías penales, especializadas y mixtas.

También se destinarán recursos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para reforzar sus áreas técnicas y de investigación.

Además, el decreto autoriza una segunda transferencia de S/ 45′621,426 a favor de la Reserva de Contingencia, con cargo al presupuesto del Ministerio Público, en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025.

Las entidades involucradas deberán aprobar la distribución de los recursos -que no pueden destinarse a fines distintos de los establecidos- en un plazo máximo de cinco días calendario.