Los recrusos permitirán financiar gastos de desplazamiento y diligencias del personal fiscal y de apoyo. (Imagen: Andina)
El autorizó la transferencia de mas de S/ 48 millones al Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la delincuencia y el en todo el país.

La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 239-2025-EF, se financiará con los recursos provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF.

El decreto recordó que la constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del MEF, destinada a financiar los gastos que no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos.

Según la norma, el total de S/ 48′058,483 permitirá financiar gastos de desplazamiento y diligencias del personal fiscal y de apoyo, así como su participación en audiencias y la operatividad de las penales, especializadas y mixtas.

También se destinarán recursos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para reforzar sus áreas técnicas y de investigación.

Además, el decreto autoriza una segunda transferencia de S/ 45′621,426 a favor de la Reserva de Contingencia, con cargo al presupuesto del , en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025.

Las entidades involucradas deberán aprobar la distribución de los recursos -que no pueden destinarse a fines distintos de los establecidos- en un plazo máximo de cinco días calendario.

