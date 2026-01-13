Fotografía de archivo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, durante un entrevista el 12 de diciembre de 2025, en Washington (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Octavio Guzmán)
, según informó la entidad a través de un comunicado.

En el pronunciamiento, se indicó que

Durante su visita, el funcionario se reunirá con altas autoridades del Gobierno y otras personas importantes para promover el diálogo sobre gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional, seguridad y desarrollo, temas prioritarios para la OEA y el sistema interamericano.

“Los acontecimientos actuales en varios países formarán parte de estas conversaciones. El Secretario General Ramdin y el liderazgo superior de la OEA continuarán monitoreando estos desarrollos en las Américas y responderán con prontitud cuando sea necesario actuar”, se lee en el comunicado.

Además, se precisa que , bajo el lema: “Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas”.

Según la OEA, la Cátedra de las Américas es un espacio de larga trayectoria para la reflexión y el compromiso con el futuro de la región, y la USMP ha sido socia y patrocinadora de esta iniciativa por más de veinte años.

“Estos encuentros reflejan el énfasis continuo de la Organización en la diplomacia directa y constructiva, así como en el fortalecimiento de la cooperación en las Américas para avanzar hacia la paz, la prosperidad y los valores democráticos compartidos”, finaliza el comunicado.

Albert Ramdin, el nuevo Secretario General, ocupará el cargo de 2025 a 2030. (Foto de Roberto SCHMIDT / AFP)
