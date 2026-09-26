Part time: ¿las jornadas pueden concentrarse en pocos días? | Imagen: GEC
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Gerardo Rosales Diaz
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Los contratos part time suelen asociarse a jornadas cortas, de menos de cuatro horas al día. Sin embargo, hay consideraciones que podrían ajustar esta premisa.

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