Una de las principales discusiones es cómo determinar si un trabajador realmente presta servicios a tiempo parcial o si, por el contrario, corresponde reconocerle todos los beneficios de un empleado de jornada completa.

¿Basta con revisar los días que trabaja o el cálculo debe realizarse de otra manera? Sobre este punto, el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) emitió una resolución en la que precisa el criterio que debe aplicarse para evaluar este tipo de contratos.

Sunafil: así se calcula la jornada de un trabajador part time. (Foto: Freepik)

El caso se originó a raíz de una fiscalización de la Sunafil a una empresa, en la que se cuestionó la validez del contrato a tiempo parcial de una trabajadora.

Durante la inspección, la superintendencia concluyó que la empleada laboraba 19 horas y 30 minutos semanales distribuidas en tres días, por lo que dividió esas horas entre los días efectivamente trabajados y determinó que el promedio superaba las cuatro horas diarias. Con ese criterio, consideró que el contrato se había desnaturalizado, por lo que ordenó el pago de remuneraciones, beneficios sociales y aplicó sanciones por infracciones laborales.

Al revisar el expediente, el Tribunal de Fiscalización Laboral advirtió que las instancias previas aplicaron de manera incorrecta la normativa y el precedente de observancia obligatoria sobre esta materia.

Explicó que, para determinar si un trabajador se encuentra bajo un contrato part time, el promedio de horas debe calcularse considerando la jornada habitual de la empresa —de cinco o seis días, según corresponda— y no únicamente los días en que el trabajador presta servicios.

En ese sentido, precisó que concentrar la jornada en menos días no significa, por sí solo, que el contrato se desnaturalice o que automáticamente correspondan los beneficios de un trabajador a tiempo completo.

A partir de ese análisis, el tribunal concluyó que la Sunafil sustentó las sanciones sobre una interpretación errónea del marco legal y de su propio precedente, lo que derivó en una motivación deficiente de las resoluciones y en una vulneración del debido procedimiento administrativo.

Por ello, declaró fundado en parte el recurso presentado por la empresa, anuló parcialmente las resoluciones respecto de las infracciones muy graves y ordenó que dichos extremos sean nuevamente evaluados aplicando el criterio correcto para el cálculo de la jornada en los contratos a tiempo parcial.

La incertidumbre sigue en el Poder Judicial

Aunque la resolución fija el criterio que aplicará la Sunafil durante las fiscalizaciones, German Lora, socio de Damma Legal Advisors, advirtió que la controversia no queda completamente resuelta.

Explicó que el Poder Judicial mantiene una interpretación distinta sobre la forma de calcular la jornada de los trabajadores part time, pues considera que el promedio debe obtenerse dividiendo las horas trabajadas entre los días efectivamente laborados y no entre la jornada habitual de la empresa.

En ese escenario, señaló que un empleador podría evitar una multa administrativa aplicando el criterio del tribunal, pero igualmente afrontaría una demanda judicial para el reconocimiento de beneficios laborales o, incluso, la reposición del trabajador. A su juicio, esta coexistencia de criterios genera un escenario de incertidumbre jurídica que debería corregirse.

Más que un cálculo, una decisión sobre derechos laborales

César Puntriano, socio del estudio Muñiz, explicó que la discusión trasciende la forma de calcular las horas, pues de ese resultado depende si un trabajador accede o no a beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la protección contra el despido arbitrario y, en principio, las vacaciones de 30 días.

No obstante, recordó que la jurisprudencia ha ido precisando algunos de estos derechos. Así, sostuvo que tanto la Corte Suprema como el propio Tribunal de Fiscalización Laboral han reconocido el derecho a vacaciones de los trabajadores part time aplicando el Convenio 52 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, señalaó que las trabajadoras gestantes o lactantes y los trabajadores con cáncer mantienen protección frente al despido aun cuando laboren menos de cuatro horas diarias.

Tribunal fija criterio sobre contratos part time y beneficios laborales. (Foto: Difusión)

Una reforma pendiente para dar mayor seguridad jurídica

Lora consideró que la solución pasa por modificar la normativa vigente para precisar expresamente cómo debe calcularse la jornada de los trabajadores part time y evitar interpretaciones distintas entre las autoridades administrativas y el Poder Judicial.

Puntriano coincidió en la necesidad de una reforma, aunque planteó una revisión más amplia. A su juicio, la legislación peruana no regula de manera integral el contrato a tiempo parcial, sino únicamente algunos de sus efectos, por lo que propone incorporar un capítulo específico sobre esta modalidad dentro de la legislación laboral y aprovechar esa actualización para armonizar normas y reglamentos que actualmente presentan desfases.

Un régimen que podría impulsar la formalización

Los especialistas coincidieron en que una regulación más clara permitiría incentivar el uso de los contratos part time como una herramienta para ampliar el empleo formal. Lora sostuvo que esta modalidad podría beneficiar especialmente a jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad y trabajadores con responsabilidades familiares, siempre que exista certeza sobre sus reglas.

En la misma línea, Puntriano afirmó que muchas empresas aún creen erróneamente que un trabajador que presta servicios pocas horas puede ser contratado fuera de planilla.

Precisó que la obligación de registrar a un trabajador depende de la existencia de subordinación y no del número de horas laboradas, por lo que una regulación más clara también contribuiría a reducir esa confusión y fomentar la formalización.