Part time: Tribunal de la Sunafil aclara cómo calcular la jornada laboral. | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Los contratos part time son una de las modalidades más utilizadas por empresas de sectores como comercio, restaurantes y servicios, pero también una de las que más controversias genera durante las fiscalizaciones laborales.

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