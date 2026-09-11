Se busca sumar un nuevo rubro para la deducción adicional de hasta 3 UIT: el 10% de los gastos por servicios educativos para la formación académica del trabajador o de sus dependientes. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que busca incorporar a los gastos en educación como un rubro más a considerar en la deducción de impuestos a trabajadores. Esto implica tanto a quienes pagan rentas de cuarta categoría (trabajadores con recibos por honorarios) y también a quienes pagan rentas de quinta categoría (trabajadores en planilla).

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