Tres sectores son prioridad para el Gobierno de Fujimori. | Composición: Gestión con fotos de Andina.
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, se presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República para exponer la política general de Gobierno 2026-2031.

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