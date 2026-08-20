El titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, señaló que generarán las condiciones necesarias, como asegurar la seguridad jurídica, para un mayor desarrollo de inversiones mineras “responsables”.

“Pero debemos ser precisos: la inversión la decide y ejecuta el sector privado. La responsabilidad del Gobierno es generar seguridad jurídica, procedimientos previsibles y decisiones oportunas” , mencionó la mañana de este jueves 20 de agosto, durante su exposición de la política gubernamental para este lustro ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

Siguiendo esta línea, Galarreta apuntó que desde el sector de energía y minas se proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026.

Asimismo, recordó que como referencia se tienen una cartera que podría superar los US$ 33 mil millones de inversión ejecutada al 2031.

“No presentaremos esa cifra como dinero que el Estado controla. Presentaremos lo que sí nos corresponde: reducir demoras, evitar duplicidades y dar predictibilidad sin rebajar las obligaciones ambientales y sociales”, sostuvo.

Agro, pesca y comercio exterior

Por el lado de la agricultura, Galarreta destacó el impacto del acceso a financiamiento. Por esto, planteó como meta sectorial superar los S/ 1,000 millones en desembolsos durante este quinquenio. Esto se realizará mediante el Fondo Agroperú y Agrobanco.

Esto también se acompañará con la reactivación de infraestructura de riego paralizada.

“El compromiso contempla destrabar 75 obras en 18 departamentos, con una inversión total de S/ 618.9 millones, que permitirían irrigar más de 83 mil hectáreas y beneficiar a más de 62 mil familias. Para diciembre de 2026 se prevé culminar nueve de esos proyectos y, hacia julio de 2027, destrabar otros 10”, subrayó.

Se trabajará en financimianeto para productores. | Foto: GEC.

Sobre el ámbito de la pesca, sostuvo que apuntarán a volverla más productiva, sostenible y competitiva, capaz de generar más empleo e ingresos para las miles de familias que dependen de ella. Pero se requieren de mayores análisis del mar.

Por esto, anunció que se volverá a invertir en una embarcación de investigación científica, encargada a los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), con un monto cercano a los S/ 190 millones.

En el plano de la apertura comercial, mencionó que en este año se impulsará la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Hong Kong, se avanzará en nuevos acuerdos y se promoverá la oferta exportable regional.

“La meta de largo plazo es que el Perú consolide su posición como plataforma de comercio, inversión y servicios entre América del Sur y el Asia Pacífico, manteniendo nuestra participación en APEC y otros bloques económicos”, refirió.