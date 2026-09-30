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Llevar balones de gas a familias y negocios requiere una cadena de transporte que pueda responder a las necesidades de cada zona. En ella participan conductores, personal técnico, talleres y proveedores que contribuyen al funcionamiento diario del servicio.

Para reforzar esa actividad, Llamagas presentó una nueva flota de vehículos modernos destinados a la distribución de balones de GLP en Lima y provincias. La incorporación de estas unidades busca ampliar sus recursos para el reparto y atender de manera más oportuna a sus clientes.

Vehículos para una actividad en crecimiento

La nueva flota incluye unidades Isuzu y Kia Towner, entregadas por Grupo Santa Clara. Su incorporación forma parte de la inversión con la que Llamagas, empresa de capital 100% peruano, busca acompañar el crecimiento de su operación en el país.

El movimiento también alcanza a los servicios vinculados con los vehículos, desde su conducción hasta el mantenimiento y el soporte técnico. La empresa señala que el fortalecimiento de su actividad puede generar oportunidades de trabajo directas e indirectas a lo largo de esa cadena.

Durante la presentación, Cáceres también habló de los siguientes pasos en la modernización de la flota: Llamagas está adquiriendo también cisternas de 17 mil galones que permitirán seguir recorriendo el Perú transportando GLP con la confianza y seguridad que los caracteriza. y el próximo año comprará otro lote.

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