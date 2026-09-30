Este miércoles se estrenó Gemini 4 Argon, un modelo de inteligencia artificial de Google que está diseñado para flujos de trabajo complejos y que prioriza la ciberdefensa y seguridad de los usuarios.

Sundar Pichai, consejero delegado de Google, firmó un acuerdo con Donald Trump y otros líderes de Estados Unidos relacionado con la superinteligencia, un pacto voluntario que la Casa Blanca promueve para que se generen auditorías y controles internos en áreas críticas como la ciberseguridad y las amenazas biológicas.

De esa manera, Argon se ubicó en el primer puesto en la prueba de referencia CWE-bench v1, que analiza la capacidad técnica para identificar y subsanar vulnerabilidades críticas.

El anuncio de Google se da en un momento de creciente preocupación por el rápido avance de la IA. Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Aparte de corregir fallos, Google añadió que el sistema de IA Gemini 4 Argon puede localizar, validar y reparar vulnerabilidades de manera autónoma en más de veinte lenguajes de programación y analizar sistemas web en funcionamiento sin acceso a su código fuente.

La gigante tecnológica desplegará este modelo de manera escalonada con su programa Fairwind, el cual brindará a los participantes acceso sin las restricciones habituales en materia de ciberseguridad para que puedan aprovechar sus capacidades.

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Añadieron desde Google que, tras el uso de esta IA en Wiz, se descubrió una vulnerabilidad crítica que exponía información personal confidencial en un software utilizado en hospitales de todo el mundo, algo “no detectado por otros modelos de IA”.