Google comenzará a ejecutar el modelo de forma escalonada a través de su programa Fairwind. Foto: difusión
Google comenzará a ejecutar el modelo de forma escalonada a través de su programa Fairwind. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este miércoles se estrenó Gemini 4 Argon, un modelo de y que prioriza la ciberdefensa y seguridad de los usuarios.

Sundar Pichai, consejero delegado de Google, firmó un acuerdo con Donald Trump y otros líderes de Estados Unidos relacionado con la superinteligencia, un pacto voluntario que la Casa Blanca promueve para que se generen auditorías y controles internos en áreas críticas como la ciberseguridad y las amenazas biológicas.

De esa manera, Argon se ubicó en el primer puesto en la prueba de referencia CWE-bench v1, que analiza la capacidad técnica para identificar y subsanar vulnerabilidades críticas.

El anuncio de Google se da en un momento de creciente preocupación por el rápido avance de la IA. Foto: Gabby Jones/Bloomberg
El anuncio de Google se da en un momento de creciente preocupación por el rápido avance de la IA. Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Aparte de corregir fallos, Google añadió que el sistema de IA Gemini 4 Argon puede localizar, validar y y analizar sistemas web en funcionamiento sin acceso a su código fuente.

La gigante tecnológica desplegará este modelo de manera escalonada con su programa Fairwind,

Añadieron desde Google que, tras el uso de esta IA en Wiz, se descubrió una vulnerabilidad crítica que exponía información personal confidencial en un software utilizado en hospitales de todo el mundo, algo “no detectado por otros modelos de IA”.

TE PUEDE INTERESAR

Qué se sabe del código de buenas prácticas firmado por gigantes estadounidenses de la IA
Trump ordena que su Gobierno use el término “superinteligencia” en lugar de IA
OpenAI presenta Dots, su nuevo sistema de agentes de IA para delegar tareas: ¿en qué consiste?
Los “tres frentes” para aumentar la productividad con IA: el consejo de la OCDE

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.