El magnate y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió este domingo que una inteligencia artificial (IA)sin control podría provocar “mil millones de muertes”, en una nueva alerta en medio del debate sobre la regulación de esta tecnología.

“Es necesario que las fuerzas del orden y los políticos participen en este debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y la vigilancia”, declaró en una entrevista con la cadena NBC, en la que descartó que la “autorregulación” de la industria vaya a funcionar.

Gates defendió que regular esta tecnología “supondrá un pequeño coste adicional para el sector, pero no una ralentización drástica de lo que están haciendo”.

Alertó de que una IA en manos equivocadas sería “sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causarían mil millones de muertes”.

“Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA”, añadió.

A principios de mes, los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieron en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Casa Blanca.

Bill Gates remarcó sus diferencias respecto a las opiniones de Donald Trump sobre inteligencia artificial. (Fotos: EFE)

El debate se abrió después de que el investigador Jacob Coxon dimitiera de Anthropic y OpenAI y acusara a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA con capacidad incluso para acabar con la humanidad durante esta década.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere rebautizar la IA como “superinteligencia”, ha desoído estas advertencias y sostiene que una regulación del sector podría poner en riesgo la ventaja que tiene Estados Unidos en la carrera tecnológica con China.

Tras la reunión que mantuvieron el jueves en la Casa Blanca Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, ambas potencias anunciaron el establecimiento de un “canal de comunicación” específico para abordar emergencias relacionadas con la IA.

LEA TAMBIÉN: Trump plantea hacer encuesta para cambiar de nombre a las Inteligencia Artificial

Con información de EFE