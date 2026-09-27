Bernardo Pachas informó que ambos casos ocurrieron en Atalaya, Ucayali, y que ya fueron denunciados ante las autoridades. Además, señaló que se reforzará la seguridad del personal electoral. (Foto: Andina)
Bernardo Pachas informó que ambos casos ocurrieron en Atalaya, Ucayali, y que ya fueron denunciados ante las autoridades. Además, señaló que se reforzará la seguridad del personal electoral. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, condenó los hechos de violencia registrados contra candidatos y trabajadores electorales durante la recta final de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

Asimismo, Pachas reveló que dos trabajadores de la ONPE en la localidad de Atalaya, en Ucayali, también han sido víctimas de amenazas de muerte.

“En la selva han amenazado de muerte a dos de nuestros trabajadores y ya hemos puesto la denuncia correspondiente e informado a las autoridades para que se tomen medidas. Cuando tenemos este tipo de denuncias inmediatamente reportamos a la Fiscalía para que pueda actuar. La violencia no lleva a ningún lado, por el contrario, agrava más las cosas. Cualquier situación agresiva o violenta se tiene que condenar”, afirmó.

Existen más casos

El jefe interino de la ONPE recalcó que la seguridad del personal electoral también es motivo de preocupación y coordinación entre las autoridades, además de la de los candidatos políticos.

En ese sentido, mencionó que la entrega de credenciales a miembros de mesa casa por casa tuvo que ser suspendida y reformulada debido a incidentes como robos y asaltos reportados por trabajadores de la ONPE.

“Una actividad tan simple y tan común que es entregar las credenciales a los miembros de mesa, donde todos nuestros trabajadores van puerta por puerta, hoy es una actividad peligrosa. [...]. Entonces, hemos optado por las grandes jornadas como hoy en las plazas, en los mercados, en los parques entregar las credenciales de mesa para evitar este ataques contra nuestros trabajadores o que las personas piensen que van a a a robarles, agredirles”, señaló.

Debido a esta situación, Bernardo Pachas se reunirá pronto con las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad el 4 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales.

ONPE afina últimos detalles para las elecciones del 4 de octubre

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“El material ha salido de Lima hacia las ODPE’s. La segunda etapa consiste en llevar ese material a más de 10,000 locales de votación. Y la tercera etapa será el viernes 2 de octubre, con el traslado del material electoral crítico a los locales de Lima y Callao, todo con cadena de custodia, en presencia de la Policía Nacional y con la fiscalización del JNE. A ello se suma la participación de la Contraloría General de la República, incluso en la salida de los camiones”, enfatizó.

Finalmente, exhortó a los electores a acudir a las urnas, especialmente en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, debido a que una eventual segunda vuelta regional, prevista para la primera semana de diciembre, coincidiría con la etapa más intensa del Fenómeno El Niño, proyectada a partir de noviembre.

ONPE termina distribución de material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: ONPE.
ONPE termina distribución de material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: ONPE.

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