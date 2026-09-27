El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, condenó los hechos de violencia registrados contra candidatos y trabajadores electorales durante la recta final de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

En declaraciones a RPP Noticias, el funcionario lamentó que se hayan reportado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra personajes políticos en 21 regiones del país, según información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, Pachas reveló que dos trabajadores de la ONPE en la localidad de Atalaya, en Ucayali, también han sido víctimas de amenazas de muerte.

“En la selva han amenazado de muerte a dos de nuestros trabajadores y ya hemos puesto la denuncia correspondiente e informado a las autoridades para que se tomen medidas. Cuando tenemos este tipo de denuncias inmediatamente reportamos a la Fiscalía para que pueda actuar. La violencia no lleva a ningún lado, por el contrario, agrava más las cosas. Cualquier situación agresiva o violenta se tiene que condenar”, afirmó.

Existen más casos

El jefe interino de la ONPE recalcó que la seguridad del personal electoral también es motivo de preocupación y coordinación entre las autoridades, además de la de los candidatos políticos.

En ese sentido, mencionó que la entrega de credenciales a miembros de mesa casa por casa tuvo que ser suspendida y reformulada debido a incidentes como robos y asaltos reportados por trabajadores de la ONPE.

“Una actividad tan simple y tan común que es entregar las credenciales a los miembros de mesa, donde todos nuestros trabajadores van puerta por puerta, hoy es una actividad peligrosa. [...]. Entonces, hemos optado por las grandes jornadas como hoy en las plazas, en los mercados, en los parques entregar las credenciales de mesa para evitar este ataques contra nuestros trabajadores o que las personas piensen que van a a a robarles, agredirles”, señaló.

Debido a esta situación, Bernardo Pachas se reunirá pronto con las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad el 4 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales.

ONPE afina últimos detalles para las elecciones del 4 de octubre

Durante el desarrollo de la segunda gran jornada de capacitación a miembros de mesa en una institución educativa de el Callao, Pachas informó que ya todo va quedando listo para la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

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“El material ha salido de Lima hacia las ODPE’s. La segunda etapa consiste en llevar ese material a más de 10,000 locales de votación. Y la tercera etapa será el viernes 2 de octubre, con el traslado del material electoral crítico a los locales de Lima y Callao, todo con cadena de custodia, en presencia de la Policía Nacional y con la fiscalización del JNE. A ello se suma la participación de la Contraloría General de la República, incluso en la salida de los camiones”, enfatizó.

Finalmente, exhortó a los electores a acudir a las urnas, especialmente en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, debido a que una eventual segunda vuelta regional, prevista para la primera semana de diciembre, coincidiría con la etapa más intensa del Fenómeno El Niño, proyectada a partir de noviembre.