El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roberto Burneo, informó que el Pleno de la institución aún no ha tomado una decisión sobre la polémica en torno a las credenciales de los primeros regidores.

Asimismo, señaló que, por el momento, tampoco existe una fecha prevista para emitir un pronunciamiento.

Burneo explicó que el caso continúa bajo evaluación de los integrantes del máximo órgano electoral.

Sus declaraciones se dieron durante el inicio de la distribución del material de sufragio hacia el interior del país, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

“Nosotros tenemos una sesión permanente en el Pleno del Jurado, hemos debatido muchos temas y hemos definido muchos asuntos. Estos temas los seguimos discutiendo. No puedo ahorita adelantar una información [...] porque debe ser en consenso con el Pleno”, declaró.

El presidente del JNE añadió que el organismo electoral continua analizando diferentes situaciones relacionadas con el proceso. Asegurando asó que cualquier decisión tomada será comunicada y sustentada.

“Lo que podríamos adelantar es que el Pleno está constantemente debatiendo, definiendo diferentes casuísticas en torno a ello y, en la medida que ya tengamos una decisión, nosotros la vamos a socializar, comunicar y va a estar debidamente motivada”, sostuvo.

CONFIRMÓ DEBATE EN LIMA PARA EL 21 Y 22 DE SETIEMBRE

Por otro lado, el titular del JNE indicó que se acerca el debate electoral de Lima Metropolitana, que cerrará la jornada de debates organizada por el JNE a nivel nacional.

La citas serán el lunes 21 y martes 22 de setiembre, desde las 8 de la noche, en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.

El presidente del JNE destacó que las reglas y características del encuentro han sido coordinadas con las organizaciones políticas.

“Se han puesto de acuerdo en muchos temas, como quiénes van a ser los moderadores, también los temas que van a tratar, la metodología [y] las horas de debate”, señaló.

Al respecto, Burneo indicó que el objetivo principal de estas jornadas es brindar a los electores información sobre las alternativas que participan en los comicios.

JNE CAPACITA A JURADOS

Además, el presidente del JNE informó que esta semana en Lima fueron capacitados los integrantes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y sus equipos para aplicar la metodología de recuento de votos en las Elecciones Regionales y Municipales.

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Para este proceso electoral, el JNE estableció 91 Jurados Electorales Especiales en todo el país.

Según Burneo, el procedimiento recoge la experiencia desarrollada durante las Elecciones Generales de este año.

“Es una metodología que la hemos puesto en marcha en los 91 Jurados Electorales Especiales y vamos a hacerlo más dinámico, a efecto de nuevamente dar los resultados oportunamente y poder definir a la población quiénes serán sus futuras autoridades distritales, provinciales y regionales”, indicó.