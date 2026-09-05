El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la vigencia de la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima por Renovación Popular, tras declarar infundado el pedido presentado por el ciudadano Ronald Castillo Rojas, el cual buscaba excluir su participación en las Elecciones Regionales y Municipales.

El Pleno del organismo electoral determinó que el pedido no podía ser atendido como una denuncia ciudadana, debido a que, en la práctica, buscaba cuestionar la legalidad de la candidatura del exalcalde López Aliaga. Por ello, correspondía que fuera tratado bajo las reglas aplicables a una tacha electoral.

Bajo ese criterio, el JNE concluyó que el cuestionamiento fue presentado fuera del plazo legal establecido para las tachas, por lo que no correspondía evaluar el fondo del pedido. En consecuencia, la candidatura de López Aliaga como primer regidor de Lima se mantiene vigente.

La resolución, sin embargo, no fue respaldada de manera unánime por todos los integrantes del Pleno. El magistrado Gunter Gonzáles emitió un voto en minoría y consideró que la candidatura debía ser excluida al advertir una presunta vulneración de la prohibición de reelección inmediata.

De esta manera, la posición mayoritaria del JNE mantiene a López Aliaga en carrera electoral para el cargo de primer regidor de Lima en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.