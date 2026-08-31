El partido Juntos por el Perú presentó una moción para invitar al Pleno al premier Luis Galarreta y los ministros de Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde, para expliquen las acciones desplegadas ante la ola de criminalidad.

La diputada Catherine Palomino presentó la moción de orden del día a la Cámara de Diputados, de cuatro páginas, para que los ministros detallen las acciones tomadas ante el reciente atentado en Trujillo, y presenten una estrategia contra la criminalidad.

Además, en uno de los puntos se señala que de ser aprobada la moción, se convoque a una sesión extraordinaria.

Delegación de Facultades Legislativas

De otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, envió un oficio al jefe de Gabinete en el que le informa que no adjuntó el acta de sesión de Consejo de Ministros en la solicitud de la delegación de facultades legislativas. “Requisito contemplado en el reglamento de la Cámara de Diputados”.

Además, detalló que el documento será enviado a la Comisión de Constitución.

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