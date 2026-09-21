Padres de familia del Liceo Naval Almirante Guise y de otros colegios realizaron un plantón frente al Centro Naval del Perú, en el distrito limeño de San Borja, para exigir justicia por el caso de un adolescente que denunció una presunta agresión sexual.

Los participantes, vestidos de blanco, solicitaron el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La denuncia se presentó por un hecho ocurrido el 15 de setiembre, cuando estudiantes regresaban de una actividad deportiva en un bus escolar.

El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados. Los menores fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

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Padres de familia de la institución realizaron un plantón frente al Centro Naval del Perú para exigir justicia por el caso de un adolescente que denunció una presunta agresión sexual. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Como se recuerda, el Ejecutivo dispuso el viernes que el Liceo Naval Almirante Guise pase a la administración del Minedu hasta diciembre de 2027. Además, se deberá designar a un nuevo director para el plantel.

Chang plantea modificar normativa para fortalecer expulsión de escolares

El ministro de Educación, José Antonio Chang, el fin de semana llegó al Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, para oficializar la reorganización y conducción de la institución por parte del Ministerio de Educación (Minedu), medida que se mantendrá hasta diciembre de 2027.

Como parte de este proceso, el director del colegio será designado por el Minedu. Chang sostuvo que el objetivo es garantizar que estudiantes y docentes desarrollen sus actividades en un ambiente seguro y con reglas claras, informó Canal N.

El titular de Educación adelantó además que se evaluará una modificación de la normativa vigente relacionada con las medidas disciplinarias en los colegios, incluida la posibilidad de establecer mecanismos que permitan la expulsión de escolares en determinados casos.

“Se va a cambiar porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden y vamos a volver al orden”, sostuvo. El ministro señaló que también se estudiarán medidas destinadas a reforzar la autoridad de los directores y docentes frente a situaciones que afecten la convivencia escolar.