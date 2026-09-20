El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres personas por su presunta participación en el asesinato de la periodista y candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “la China Polo”.

Gálvez sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que los tres detenidos estarían involucrados en el crimen de la candidata.

“Ya se tiene detenido al sicario, también a un supuesto financista, por lo menos de inmediato surge esa idea, y a otra persona que estaba transportando previamente al sicario (...) hasta este momento son tres detenidos y se está esclareciendo el caso”, indicó a RPP.

El fiscal indicó que se manejan varias hipótesis para identificar a los autores intelectuales del crimen, pero evitó dar detalles para no afectar las investigaciones.

“Se ha avanzado por lo menos en los que han actuado de inmediato, ya están detenidos los tres y tenemos más pistas también para realizar otras capturas si es que se comprueban las hipótesis que se están trabajando”, añadió.

Gálvez aseguró que el Ministerio Público y la PNP mantienen coordinación en el caso. Además, informó que se realizaría la necropsia de ley al cuerpo de la candidata.

Como se recuerda, el ataque ocurrió el sábado 19 durante una caravana proselitista en un mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas. El hecho dejó cinco heridos, dos de los cuales fueron trasladados a Huaraz.