PNP detiene a tres personas por asesinato de candidata Susy Aponte, afirma fiscal de la Nación. Foto: Andina
PNP detiene a tres personas por asesinato de candidata Susy Aponte, afirma fiscal de la Nación. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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en el asesinato de la periodista y candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “la China Polo”.

Gálvez sostuvo que

“Ya se tiene detenido al sicario, también a un supuesto financista, por lo menos de inmediato surge esa idea, y a otra persona que estaba transportando previamente al sicario (...) hasta este momento son tres detenidos y se está esclareciendo el caso”, indicó a RPP.

, pero evitó dar detalles para no afectar las investigaciones.

“Se ha avanzado por lo menos en los que han actuado de inmediato, ya están detenidos los tres y tenemos más pistas también para realizar otras capturas si es que se comprueban las hipótesis que se están trabajando”, añadió.

Gálvez aseguró que el Ministerio Público y la PNP mantienen coordinación en el caso.

Como se recuerda, el ataque ocurrió el sábado 19 durante una caravana proselitista en un mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas. El hecho dejó cinco heridos, dos de los cuales fueron trasladados a Huaraz.

Tomás Gálvez indicó que existen elementos suficientes para considerar que los tres detenidos estarían involucrados en el crimen. Foto: GEC / Joel Alonzo
Tomás Gálvez indicó que existen elementos suficientes para considerar que los tres detenidos estarían involucrados en el crimen. Foto: GEC / Joel Alonzo

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