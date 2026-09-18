El Congreso de la República oficializó la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori, luego de publicar la Resolución Legislativa N.° 32741, que autoriza su viaje a Estados Unidos entre el 21 y el 25 de setiembre de 2026.

La norma fue publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano y establece que la mandataria se trasladará a Nueva York para participar en las actividades correspondientes a la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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La autorización contempla la participación de Fujimori en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, además de reuniones y eventos de alto nivel organizados por distintas instituciones.

Entre las actividades previstas figuran encuentros vinculados al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y a la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

Asimismo, la resolución señala que la presidenta participará en reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, así como con altas autoridades internacionales durante su permanencia en Nueva York.

¿Quién asumirá el despacho presidencial?

La resolución legislativa también precisa quién estará a cargo del despacho presidencial durante la ausencia de Fujimori del territorio nacional.

El Congreso autorizó la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori para cumplir una agenda oficial en Estados Unidos.

Según el documento, el primer vicepresidente de la República se encargará del despacho de la Presidencia durante el periodo del viaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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De esta manera, el Congreso formalizó tanto la autorización para la salida de la presidenta como el mecanismo para garantizar la continuidad del despacho presidencial mientras permanezca fuera del país.

La autorización comprende cinco días, del 21 al 25 de setiembre, periodo en el que Fujimori desarrollará su agenda oficial en Nueva York, centrada en las actividades de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en reuniones bilaterales e institucionales.