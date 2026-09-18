Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
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Redacción Gestión
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Tal como lo anunció la presidenta de la república, Keiko Fujimori, el Gobierno declaró la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, bajo la conducción del Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre del 2027.

Mediante el , se establece que durante este proceso deberá mantenerse la calidad educativa alcanzada por la institución y garantizarse la prestación del servicio con un enfoque centrado en la protección integral de los estudiantes.

Como parte de la reorganización, el Minedu realizará las acciones necesarias para designar de manera extraordinaria y temporal al director responsable del proceso, quien ejercerá el cargo hasta el 31 de diciembre del 2027.

La norma establece también que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Defensa, adopte las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo, brindar atención y acompañamiento socioemocional a los estudiantes y a la comunidad educativa, así como prevenir actos de violencia, intimidación o represalias.

Finalmente,La norma es refrendada por los ministros de Educación y Defensa.

Gobierno reorganiza gestión del Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de violencia sexual. (Foto: Andina)
Gobierno reorganiza gestión del Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de violencia sexual. (Foto: Andina)

“Todo el peso de la ley”

Cabe recordar que, la presidenta Keiko Fujimori anunció que la administración del Liceo Naval Almirante Guise pasará al Ministerio de Educación y exigió que, una vez determinadas las responsabilidades en el caso de presunta violencia sexual contra un estudiante, se aplique “todo el peso de la ley”.

, afirmó.

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