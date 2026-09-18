A los días de iniciado el Gobierno de Keiko Fujimori, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se anunció la creación de cuatro comisiones presidenciales que harían un diagnóstico y plantearían reformas en cuatro frentes: informalidad, mercados financieros, inversión pública y tributación. Hace solo unos días, el ministro del sector, Elmer Cuba, confirmó quiénes liderarían estas comisiones.

El titular del MEF precisó que estas comisiones presidenciales tendrán una duración total de nueve meses. El esquema fijado es que, cada tres meses, se reporten los avances .

Si solo ponemos foco en uno de los cuatro frentes, el de mercados financieros, Cuba señaló: “[...] Países similares a Perú, de desarrollo parecido, tienen un sector financiero, mercado de capitales más amplio, profundo, con tasas más competitivas y largas. Otros países lo hacen algo mejor que nosotros. Queremos mejorar en esa misma línea”.

Con este fin, el Gobierno de Perú ha seleccionado a Martín Naranjo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), y a Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE) y director del Banco Central de Reserva (BCRP), para que lideren esta comisión.

Al respecto, Gestión reunión a cuatro actores del sector para conversar sobre qué espacios de mejora o posibles temas vinculados al mercado de capitales se podrían poner sobre la mesa. Iván Zárate, gerente general de SURA Investments SAF; Horacio Córdova, gerente senior de estrategias de negociación de nuam; Andrés Kuan-Veng, presidente del Consejo Directivo de Procapitales; y Alfredo Thorne, director principal de Thorne & Associates comentaron sobre sus puntos de vista.

A continuación, un resumen sobre lo que se conversó en la mesa.

Desde la perspectiva del inversionista privado, Iván Zárate, representante de SURA Investments SAF, enfatiza que el Perú cuenta con un mercado de valores joven si se compara con pares como Chile, Colombia o México. Esta falta de madurez se refleja en la conducta del ahorrista local, quien muestra una marcada preferencia por los depósitos a plazo fijo tradicionales y tiende a confundir el ahorro de corto plazo con la inversión de largo plazo.

Esta dinámica ha fomentado una cultura centrada en la colocación de productos en lugar de consolidar un pilar indispensable: la asesoría de inversión.

Aunque normativas recientes de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) buscan colocar la asesoría en el centro del proceso de inversión, la industria enfrenta un reto persistente en la superposición de competencias y la falta de articulación entre la SMV y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Para Zárate, es urgente nivelar la cancha regulatoria para que los clientes dispongan de información transparente, oportuna y sin sesgos de origen, garantizando además una estricta neutralidad tributaria que ponga en igualdad de condiciones a los instrumentos de inversión frente a las alternativas de ahorro tradicional.

A la par de estos retos de supervisión, existe una brecha considerable en la supervisión de gestores no regulados en el mercado privado de fondos, lo cual representa un riesgo de concentración o eventuales fraudes que pueden socavar la confianza en el sistema.

Mesa Diálogos, Comisiones presidenciales. Foto: Mario Zapata, Diario Gestión. GEC

Al respecto, el exministro de Economía Alfredo Thorne advierte que la credibilidad es el activo más valioso del mercado financiero, subrayando la necesidad de corregir malas prácticas que han distorsionado instrumentos de liquidez como el factoring.

Thorne señala también la importancia de diversificar la oferta mediante la titulización de activos como créditos automotrices o hipotecas, al tiempo que cuestiona si esquemas de integración como nuam responderán con efectividad a la realidad de las pequeñas y medianas empresas locales frente a mercados globales más profundos.

En ese sentido, ampliar la participación de las empresas de menor tamaño constituye otra de las tareas pendientes. Andrés Kuan-Veng, de Procapitales, explica que la alta liquidez del sistema bancario tradicional desplaza al mercado de valores, fortaleciendo el prejuicio de que este último es un espacio elitista y complejo. Si bien vehículos como los fondos de inversión de deuda privada o de factoring y los fideicomisos de titulización inmobiliaria han permitido canalizar financiamiento a la mediana empresa, se requiere implementar mecanismos normativos más ágiles —como un fast track para la titulización— acompañados de asistencia técnica en gobernanza y gestión de riesgos.

Por su parte, Horacio Córdova, representante de nuam, coincide en la necesidad de modernizar la infraestructura operativa para revertir la baja liquidez local, donde la negociación bursátil sobre el PBI apenas alcanza el 1.1% frente al 14% registrado en Chile. Entre sus propuestas destacan la unificación tecnológica, la operación de una Cámara Central de Contraparte para brindar seguridad jurídica a las transacciones y la consolidación de la figura de los market makers para dar continuidad y profundidad a las órdenes de compra y venta.

Andrés Kuan-Veng, de Procapitales, explica que la alta liquidez del sistema bancario tradicional desplaza al mercado de valores, fortaleciendo el prejuicio de que este último es un espacio elitista y complejo. (EFE)

No obstante, como advierte Iván Zárate, la ampliación de la oferta de productos y la modernización de las plataformas serán insuficientes si no se atienden de forma coordinada la educación financiera y el frente previsional.

Actualmente, cerca del 70% de los inversionistas peruanos mantiene un perfil conservador o moderado, terminando refugiados en fondos de money market basados en depósitos bancarios. Lograr que este público migre hacia portafolios diversificados de renta fija, renta variable o activos alternativos de mayor impacto requiere financiamiento estatal para la formación financiera, alejándose de iniciativas aisladas.

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Asimismo, Zárate enfatiza que la estabilidad de los fondos de pensiones resulta indispensable para el sostenimiento del mercado de capitales en su conjunto. Los sucesivos retiros previsionales mermaron la capacidad de los inversionistas institucionales para demandar papel corporativo a largo plazo e impulsar grandes proyectos de infraestructura, dejando al mercado sin un motor clave de liquidez.

En consecuencia, la consolidación de un sistema previsional estable y la inclusión activa de todos los gremios en las propuestas regulatorias resultarán decisivas para garantizar que las reformas vigentes se traduzcan en un desarrollo económico duradero.