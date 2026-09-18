La Reserva Federal (Fed) finalmente dio ese paso: el miércoles elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos (hasta un rango de 3.75%-4%), el primer incremento desde 2023 y el primero bajo la presidencia de Kevin Warsh. (Foto: AP)
La Reserva Federal (Fed) finalmente dio ese paso: el miércoles elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos (hasta un rango de 3.75%-4%), el primer incremento desde 2023 y el primero bajo la presidencia de Kevin Warsh. (Foto: AP)
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Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

Luego del Simposium Económico de Jackson Hole, a fines de agosto —una de las reuniones más importantes del año para el mundo financiero—, se estimaba que el ciclo de tasas «al alza» podía comenzar muy pronto. Y la Reserva Federal (Fed) finalmente dio ese paso: el miércoles elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos (hasta un rango de 3.75%-4%), el primer incremento desde 2023 y el primero bajo la presidencia de Kevin Warsh.

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