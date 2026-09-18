Warsh confirmó su compromiso con la estabilidad de precios y con la forma en que considera que la Fed debe comunicarse con el mercado: una comunicación que no requiera ni sugiera una orientación sobre los pasos a seguir del banco central estadounidense (forward guidance).

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

La toma de mando de Warsh ha traído diversas preguntas sobre cómo actuará al frente del banco. Su método confrontacional, la influencia del Gobierno central en su designación y la incertidumbre que puede generar tener menos información por parte de la Fed son temas que se han estado discutiendo en los pasillos de Wall Street.

Quizás algunos de estos temas hayan generado alguna duda razonable sobre la forma en que interactuará con los agentes económicos. Pero lo que uno puede recoger de los principales economistas a nivel global es que confían en que sus acciones serán fieles a los mandatos de la Reserva Federal: promover el pleno empleo y mantener la estabilidad de precios.

En el mundo financiero se suelen mencionar «momentos clave» que marcan la tendencia de las condiciones financieras a nivel global. Recordemos, por un momento, a Ben Bernanke, quien en el Jackson Hole del 2010 mencionó lo mucho que se había avanzado para evitar que la Gran Crisis Financiera socavara las bases de la economía global.

Su reflexión, sin embargo, reflejó que quedaban pasos muy importantes por seguir para reducir el desempleo y promover la liquidez en los mercados de crédito. Terminó con esta idea: “tenemos un largo camino, pero aún hay una manera de navegar ese camino”.

Un balance que invitaba a pensar en que se haría «algo más» para evitar una trampa de liquidez prolongada. A los pocos meses se anunció el famoso QE2, que representó un esfuerzo enorme para la época mediante la compra de bonos del Tesoro estadounidense.

Por su parte, en agosto del 2023, Jerome Powell se encontraba en un panorama casi opuesto. La inflación había tocado el 9% a mediados del 2022 y, si bien esta variable había caído por debajo del 4%, aún se preveía que algunas fuerzas podían detener el espacio ganado.

El potente crecimiento del PBI, la reaceleración temprana del sector inmobiliario y las variables resilientes de empleo se presentaban como riesgos que debían monitorearse en el esfuerzo por reducir aún más la inflación.

Así, Powell terminó su exposición remarcando que “continuaremos con el esfuerzo de restablecer la estabilidad de precios hasta que el trabajo esté hecho”. Palabras que mostraron el camino de los siguientes 12 meses: una Fed en pausa y expectante ante mayores caídas de la inflación.

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En esta ocasión, más allá de las especulaciones sobre la independencia del presidente de la Fed, el mensaje de Warsh se ha concentrado en el alto compromiso de la institución que hoy lidera, el «resolver» cualquier duda sobre la estabilidad de precios con la “disciplina necesaria para estar seguros que la inflación subyacente —aquella que no considera los componentes de precios del petróleo y los alimentos— se mueva hacia el objetivo, de forma clara y con la suficiente velocidad».

Una invitación a pensar que Warsh se mantendrá independiente frente a las presiones externas al banco central y que estará concentrado en mantener la confianza en que se evitará una espiral inflacionaria en los próximos trimestres.