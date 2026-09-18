La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori pasó de 60% en agosto a 42% en septiembre, lo que representa una caída de 18 puntos porcentuales en un mes, según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia.

En el mismo periodo, la desaprobación a la mandataria aumentó de 24% a 44%, superando por dos puntos a la cifra de respaldo.

Por regiones, la jefa de Estado registra un mayor nivel de aceptación en Lima y Callao con 51%, el norte con 40% y el oriente con 39%, mientras que en el centro y sur del país se ubica en 32% y 33%, respectivamente.

Al respecto, la gerente general de Datum Internacional, Urpi Torrado, señaló que esta variación se debe a la demanda ciudadana de resultados en los primeros 50 días de gestión, así como a las críticas de la oposición y divergencias registradas en el Gabinete Ministerial.

“Las lunas de miel en el Perú vienen siendo bastante más cortas, por más expectativa que genere un presidente la población espera resultados mucho más inmediatos”, manifestó Torrado.

El 49% desapruba a premier Galarreta

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuenta con un 49% de desaprobación, mientras un 31% lo desaprueba. Respecto al ministro de Economía, Elmer Cuba, un 43% desaprueba su gestión, el 31% la aprueba y un 26% no opina.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuenta con un 49% de desaprobación, mientras un 31% lo desaprueba. Respecto al ministro de Economía, Elmer Cuba, un 43% desaprueba su gestión, el 31% la aprueba y un 26% no opina. (Foto: Presidencia)

Desaprobación del Congreso

El Poder Legislativo mantiene un balance negativo en sus dos instancias. La Cámara de Senadores registra un 47% de desaprobación frente a un 31% de aprobación, mientras que la Cámara de Diputados obtiene un 45% de rechazo y un 33% de respaldo.

El 54% a favor de dar facultades legislativas

En relación con el pedido de facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 120 días, el apoyo ciudadano disminuyó de 67% en agosto a 54% en septiembre, en tanto que la oposición a la medida subió de 24% a 36%.

Pese a este ajuste, propuestas específicas del Gobierno registran un alto nivel de aceptación. El 80% de los consultados está de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y apoyo operativo en penales, el 78% respalda la digitalización de servicios del Estado y un 71% aprueba calificar a determinadas organizaciones criminales como terroristas.

Ficha técnica

La ficha técnica especifica 1,204 encuestas presenciales aplicadas entre el 11 y el 15 de septiembre, con un margen de error de +/- 2.8% y un 95% de nivel de confianza.