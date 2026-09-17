Mucho antes de que una marca pudiera registrarse desde una plataforma digital, las empresas y empresarios debían realizar trámites que hoy forman parte de los archivos históricos del Estado. Etiquetas, diseños, solicitudes, dibujos técnicos y documentos de registro permiten conocer qué productos se comercializaban en el país y cómo evolucionaron algunas de las empresas que permanecieron en el mercado durante décadas.

Ese material forma parte de la serie “Patentes y Marcas” del Archivo General de la Nación (AGN), que reúne más de 22,600 expedientes correspondientes al periodo comprendido entre 1893 y 1970.

El AGN presentó una selección de estos documentos a medios de comunicación y creadores de contenido, con el objetivo de mostrar el potencial de esta colección para reconstruir distintos aspectos de la historia económica e industrial peruana.

Entre los documentos se encuentran registros relacionados con marcas que todavía forman parte del mercado peruano. Uno de ellos corresponde a Antonio D’Onofrio, quien en 1927 presentó una solicitud para registrar su marca de helados junto con el diseño del carrito utilizado para comercializarlos.

La colección también conserva la solicitud de registro de La Ibérica de 1925, así como material relacionado con los primeros empaques de leche Gloria. A ello se suman registros de productos como los vinos y piscos de La Magdalena Santiago Queirolo, cuya documentación data de 1936.

Más allá de los nombres comerciales, los expedientes permiten observar las características de la producción y el comercio de distintas épocas. En el caso de las patentes, por ejemplo, los documentos podían incluir información técnica, planos y dibujos sobre las invenciones o procedimientos que se buscaba proteger.

Las marcas, en cambio, estaban vinculadas principalmente con la identificación comercial de los productos. Los expedientes podían incorporar nombres, logotipos, etiquetas y diseños, elementos que hoy permiten estudiar también la evolución de la publicidad y de la industria gráfica peruana.

Inscripción del diseño de carrito de helados de D'Onofrio. (Foto: Andina)

Del archivo físico a la digitalización

Los expedientes llegaron al Archivo General de la Nación entre 1973 y 1974 y permanecieron conservados durante décadas en distintas sedes de la institución.

Actualmente, el AGN trabaja en la catalogación de esta colección para identificar y organizar los documentos que la conforman. Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, señaló que la institución obtuvo recursos para desarrollar este trabajo y que el proyecto de catalogación tiene previsto concluir en marzo del próximo año.

La siguiente etapa comprende la digitalización del material, un proceso que podría extenderse más allá de ese plazo.

El acceso físico a los repositorios está restringido debido a las condiciones necesarias para preservar los documentos. Por ello, la institución busca que la catalogación y digitalización permitan posteriormente facilitar la consulta de este patrimonio documental a través de sus servidores.

La muestra presentada a los medios constituye solo una parte del material que conserva el AGN y pone en evidencia el valor de estos registros no solo como antecedentes legales de las marcas y patentes, sino también como fuentes para estudiar la evolución de la industria, el comercio y las empresas en el Perú.