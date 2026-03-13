Gloria Foods, la división de alimentos del peruano Grupo Gloria, informó sobre la suspensión de su operación en la categoría láctea en Colombia; además, del cierre parcial de la planta de Cogua y otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en dicho país.

De acuerdo al holding, la decisión responde a que, en adelante, la operación en ese país se concentrará en la categoría de bebidas, donde identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en las naciones en las que opera.

La determinación, según la empresa, se tomó como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, concluyendo orientar sus esfuerzos “al negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible”.

“Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, señaló la firma peruana.

La determinación, según la empresa, se tomó como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región.

Transacción de empresa láctea en Argentina

Hace un mes, la empresa peruana Gloria Foods anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% de Molfino Hermanos, empresa que opera como Saputo Argentina, en una operación valorizada en aproximadamente US$ 500 millones. En ese momento, se indicó que la transacción formaba parte de la estrategia del holding peruano para fortalecer su presencia en el negocio lácteo en América Latina.

El cierre de la transacción aún no es definitivo y está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme con los procedimientos habituales en este tipo de adquisiciones.

De concretarse, la operación permitirá a Gloria Foods incorporar a uno de los principales actores de la industria láctea argentina, con presencia relevante en producción, comercialización y exportación de productos derivados de la leche.