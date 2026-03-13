Gloria Foods informó que ha decidido suspender sus operaciones lácteas en Colombia. (Foto: Gloria)
Gloria Foods informó que ha decidido suspender sus operaciones lácteas en Colombia. (Foto: Gloria)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

; además, del cierre parcial de la planta de Cogua y otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en dicho país.

De acuerdo al holding, la decisión responde a que, en adelante, la operación en ese país se concentrará en la categoría de bebidas, donde identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en las naciones en las que opera.

La determinación, según la empresa, se tomó como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, concluyendo orientar sus esfuerzos “al negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible”.

“Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, señaló la firma peruana.

La determinación, según la empresa, se tomó como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región.
La determinación, según la empresa, se tomó como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región.
LEA TAMBIÉN: Grupo Gloria: más de US$ 700 millones en adquisiciones y ventas marcan el rumbo de holding

Transacción de empresa láctea en Argentina

Hace un mes, la empresa peruana Gloria Foods anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% de Molfino Hermanos, empresa que opera como Saputo Argentina, en una operación valorizada en aproximadamente US$ 500 millones. En ese momento, se indicó que la transacción formaba parte de la .

El cierre de la transacción aún no es definitivo y está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme con los procedimientos habituales en este tipo de adquisiciones.

De concretarse, , con presencia relevante en producción, comercialización y exportación de productos derivados de la leche.

LEA TAMBIÉN: Gloria Foods firma acuerdo para adquirir el 80% de Saputo Argentina por US$ 500 millones

TE PUEDE INTERESAR

China anuncia aranceles temporales de hasta 42.7% para productos lácteos de la UE
Aprueban normas técnicas sobre productos lácteos, maca y conservas
Compañías chinas pedirán investigación antisubsidios contra lácteos europeos, según medio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.