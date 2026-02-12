La empresa peruana Gloria Foods anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% de Molfino Hermanos, empresa que opera como Saputo Argentina, en una operación valorizada en aproximadamente US$ 500 millones. La transacción forma parte de la estrategia del holding peruano para fortalecer su presencia en el negocio lácteo en América Latina.

El acuerdo fue suscrito con la canadiense Saputo Inc., que mantendrá el 20% de participación en la compañía. La operación también incluye la transferencia de la oficina comercial que la empresa posee en Brasil.

El cierre de la transacción aún no es definitivo y está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme con los procedimientos habituales en este tipo de adquisiciones.

De concretarse, la operación permitirá a Gloria Foods incorporar a uno de los principales actores de la industria láctea argentina, con presencia relevante en producción, comercialización y exportación de productos derivados de la leche.

Forma parte de una estrategia de crecimiento sostenido en América Latina. (Foto: Gloria Perú)

Saputo Argentina cuenta con una trayectoria consolidada en el mercado y una red de distribución de alcance nacional. Entre sus principales activos destacan marcas como La Paulina, Ricrem y Molfino, reconocidas por su posicionamiento en el segmento de quesos y otros lácteos.

La compañía también mantiene una relación estrecha con productores lecheros locales y dispone de infraestructura industrial que le permite sostener operaciones a escala y participación en mercados internacionales.

La permanencia de Saputo Inc. como accionista minoritario apunta a mantener vínculos comerciales y facilitar el intercambio de conocimiento y experiencia entre ambas organizaciones.

Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en Argentina. (Foto: USI)

Estrategia de Grupo Gloria

Para Gloria Foods, la operación representa un paso clave dentro de su plan de expansión regional. “La incorporación de Saputo Argentina a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma sólida para el desarrollo del negocio lácteo en América Latina”, señaló Claudio Rodriguez, presidente de la empresa.

Gloria Foods es la plataforma de alimentos del Grupo Gloria, conglomerado peruano con más de cinco décadas de operaciones en la región. La compañía cuenta con más de 7,000 colaboradores y presencia en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y Ecuador, con el negocio lácteo como uno de sus ejes estratégicos.

