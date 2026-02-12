El valor de la transacción es de aproximadamente US$ 500 millones. (Foto: difusión).
El valor de la transacción es de aproximadamente US$ 500 millones. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa peruana Gloria Foods anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% de Molfino Hermanos, empresa que opera como Saputo Argentina, en una operación valorizada en aproximadamente US$ 500 millones. La transacción forma parte de la .

El acuerdo fue suscrito con la canadiense Saputo Inc., que mantendrá el 20% de participación en la compañía. La operación también incluye la transferencia de la oficina comercial que la empresa posee en Brasil.

El cierre de la transacción aún no es definitivo y está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme con los procedimientos habituales en este tipo de adquisiciones.

De concretarse, , con presencia relevante en producción, comercialización y exportación de productos derivados de la leche.

Forma parte de una estrategia de crecimiento sostenido en América Latina. (Foto: Gloria Perú)
Forma parte de una estrategia de crecimiento sostenido en América Latina. (Foto: Gloria Perú)

LEA TAMBIÉN:

Saputo Argentina cuenta con una trayectoria consolidada en el mercado y una red de distribución de alcance nacional. Entre sus principales activos destacan marcas como La Paulina, Ricrem y Molfino, reconocidas por su posicionamiento en el segmento de quesos y otros lácteos.

La compañía también mantiene una relación estrecha con productores lecheros locales y dispone de infraestructura industrial que le permite sostener operaciones a escala y participación en mercados internacionales.

La permanencia de Saputo Inc. como accionista minoritario apunta a mantener vínculos comerciales y facilitar el intercambio de conocimiento y experiencia entre ambas organizaciones.

Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en Argentina. (Foto: USI)
Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en Argentina. (Foto: USI)

LEA TAMBIÉN:

Estrategia de Grupo Gloria

Para Gloria Foods, la operación representa un paso clave dentro de su plan de expansión regional. “La incorporación de Saputo Argentina a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma sólida para el desarrollo del negocio lácteo en América Latina”, señaló Claudio Rodriguez, presidente de la empresa.

Gloria Foods es la plataforma de alimentos del Grupo Gloria, conglomerado peruano con más de cinco décadas de operaciones en la región. La compañía cuenta con más de 7,000 colaboradores y presencia en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y Ecuador, con el negocio lácteo como uno de sus ejes estratégicos.

LEA TAMBIÉN:

TE PUEDE INTERESAR

Aprueban normas técnicas sobre productos lácteos, maca y conservas
Casi diez millones de niños argentinos comen menos carne y lácteos porque son más pobres
Compañías chinas pedirán investigación antisubsidios contra lácteos europeos, según medio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.