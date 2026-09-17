Oracle centrará su estrategia de crecimiento en el ecosistema de socios de negocio. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Oracle cerró su año fiscal 2026 (el 31 de mayo) con ingresos por US$ 67,400 millones, un alza de 17%. El motor fue la infraestructura en la nube (IaaS): US$ 18,100 millones, un salto de 77%, que en el cuarto trimestre llegó a crecer 93%. Detrás de esa cifra hay una apuesta agresiva por centros de datos para inteligencia artificial (IA) que ya empieza a aterrizar en el mercado peruano, aunque no por la vía que muchos esperarían.

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