Su gerente general en Perú, Gastón De Zavaleta, explicó a Gestión cómo se traduce esa estrategia global en el país y cuál será el eje de crecimiento del nuevo año fiscal (iniciado el 1 de junio).

“Estamos en pleno desarrollo de inversión en data center de inteligencia artificial. Vamos a proveer ese músculo necesario para que las empresas sean mucho más eficientes”, señaló el ejecutivo. Sobre el desempeño global, fue directo: “En nuestra plataforma de infraestructura en la nube y de desarrollo de inteligencia artificial, crecimos casi a triple dígitos”.

Gastón De Zavaleta, gerente general de Oracle en Perú

Oracle apuesta por sus socios para crecer en Perú y atraer nuevas subsidiarias

El principal giro de la compañía en el país es el canal. Oracle centrará su estrategia de crecimiento en el ecosistema de socios de negocio, bajo el argumento de que son ellos quienes conocen a fondo los procesos de cada industria.

“Nuestro crecimiento va a venir a través de nuestro ecosistema de partners”, adelantó De Zavaleta. La compañía arrancó el 1 de junio un plan de capacitación intensivo de tres meses y habilitó un esquema de incentivos para acercar a los socios a los clientes finales.

Tras un evento regional en Cartagena (Colombia), dijo, hay socios regionales interesados en abrir subsidiarias en Perú para alinearse con el nuevo modelo. “La idea es tener mucha más capilaridad, cobertura dentro del país y a su vez especialización”, precisó.

El ecosistema incluye desde distribuidores hasta empresas que integran distintas tecnologías en proyectos complejos (Global System Integrators), desarrolladores de software que construyen sus propias soluciones sobre la nube de Oracle —y que la compañía ayuda a comercializar— y un programa reforzado para startups. Sobre si todos incorporan IA, fue tajante: “La gran mayoría hoy están desarrollando capacidades de inteligencia artificial, sino te diría todos”.

El evento anual en Las Vegas —donde se concentran los anuncios corporativos— reunió a unas 20,000 personas en su última edición. Para este año la compañía espera una asistencia mayor.

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Oracle no tiene data center en Perú: ¿qué la frena y cuándo podría cambiar?

Consultado por los rubros más activos, el ejecutivo mencionó fuerte demanda en el sector financiero, público y educativo, además de clientes en minería y retail.

Oracle no tiene punto de presencia (data center) en Perú. Los que atienden a la región —y que cuentan con la capacidad de procesamiento (GPU) necesaria para correr modelos de inteligencia artificial— están en Brasil, Colombia y Chile. En total, la compañía suma dos en México, dos en Brasil, dos en Chile y uno en Colombia. Sobre la posibilidad de instalar uno en el país, De Zavaleta indicó que “es algo que se analiza año a año”, en función de la demanda.

Mientras tanto, opera con un modelo híbrido: lleva una porción de su nube a los data centers propios de los clientes. “Hay soberanía de datos, hay baja latencia y tienen los mismos beneficios de la nube”, explicó. Aclaró, además, que ya hay clientes peruanos que contratan capacidades de GPU para correr sus modelos de IA.

En la composición del negocio local señaló un reparto tipo pareto: 80% soluciones tradicionales y 20% soluciones de industria, portafolio que incluye core bancario, puntos de venta en retail, señalización 5G y facturación en telecomunicaciones, y en construcción e ingeniería tiene una solución para el seguimiento de grandes proyectos de infraestructura.

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Stargate y los US$ 638,000 millones en contratos pendientes

Stargate —anunciado en enero de 2025 por Oracle, OpenAI y SoftBank con un compromiso de US$ 500,000 millones en cuatro años— es el megaproyecto de centros de datos para IA que la compañía construye en Estados Unidos. Sobre su avance, De Zavaleta precisó que es un desarrollo por etapas: “De hecho, se hizo la primera entrega antes de lo previsto”. Los módulos se habilitan progresivamente.

El indicador que el mercado sigue de cerca son los RPO (remaining performance obligation): contratos firmados que aún no se ejecutan. Al cierre del año fiscal 2026, Oracle reportó US$ 638,000 millones, un alza de 363% interanual y US$ 85,000 millones más que el trimestre previo. Buena parte de ese salto corresponde a contratos de IA a gran escala en los que el cliente pagó por adelantado las GPU: US$ 75,000 millones en hardware prepagado o suministrado por clientes.

El impacto directo en Perú, sin embargo, es nulo: los contratos del proyecto Stargate corresponden al mercado estadounidense. Y es que los clientes peruanos con GPU corren hoy en otros centros de datos de Oracle en la región.

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