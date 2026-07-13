Tai Loy proyecta abrir entre seis y diez tiendas nuevas al año, informó Óscar Pizarro, gerente general de la compañía. La empresa continúa evaluando oportunidades de crecimiento en distintas ciudades del Perú y en Bolivia, priorizando ubicaciones con potencial comercial que le permitan ampliar su cobertura y acercarse a más clientes.

El plan de expansión de tiendas físicas forma parte de una estrategia más amplia que, según el ejecutivo, combina la mejora de la experiencia de compra, la ampliación del portafolio, la transformación digital y el fortalecimiento de la operación logística.

“En Tai Loy creemos que el liderazgo no se sostiene únicamente por la trayectoria, sino por la capacidad de evolucionar constantemente junto a nuestros clientes. Nuestro compromiso es seguir siendo la primera opción para las familias peruanas”, afirmó Pizarro a CCL Conectado de la Revista La Cámara.

Otro de los pilares de la estrategia es la incorporación de tecnología en la cadena de suministro. Según Pizarro, la automatización ha permitido optimizar procesos, mejorar la planificación y contar con mayor visibilidad de la cadena de abastecimiento, lo que contribuye a una administración más eficiente de los inventarios y a reducir los tiempos de atención.

“La automatización no solo representa eficiencia operativa; también mejora la experiencia del cliente al incrementar la disponibilidad de productos y ofrecer un servicio más confiable”, indicó.

De cara a la campaña de Fiestas Patrias, Tai Loy prevé mantener el crecimiento de doble dígito registrado por su canal digital.

E-commerce y marketplace

En paralelo, la empresa continúa fortaleciendo su canal de comercio electrónico, considerado uno de sus principales motores de crecimiento. Como parte de esta estrategia, viene implementando una nueva plataforma de e-commerce y ampliando su oferta mediante un modelo de marketplace.

“Nuestro objetivo no es únicamente incrementar las ventas digitales, sino consolidar una experiencia omnicanal integrada, donde el cliente pueda interactuar con Tai Loy de forma simple, confiable y consistente, sin importar el canal que elija”, afirmó.

De cara a la campaña de Fiestas Patrias, Tai Loy prevé mantener el crecimiento de doble dígito registrado por su canal digital. La empresa prepara promociones especiales y una oferta enfocada en útiles escolares y de oficina, juguetes, coleccionables, artículos de arte, accesorios tecnológicos y productos de cuidado personal.

Centro de distribución en La Paz

Como parte de su estrategia de expansión regional, Tai Loy implementará un nuevo centro de distribución en La Paz, Bolivia, con el objetivo de fortalecer su capacidad logística y mejorar el nivel de servicio en ese mercado.

De acuerdo con Pizarro, la ubicación permitirá optimizar los procesos de abastecimiento, reducir los tiempos de entrega y los costos logísticos, además de responder con mayor eficiencia al crecimiento de la demanda. La nueva infraestructura también facilitará la recepción de importaciones internacionales, mejorará la disponibilidad de productos y optimizará la gestión de inventarios.

Con esta inversión, la compañía busca consolidar sus operaciones en Bolivia y respaldar su crecimiento de largo plazo, mientras continúa evaluando oportunidades de expansión en otros mercados de la región bajo criterios de sostenibilidad y viabilidad comercial.