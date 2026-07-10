El negocio de la venta de autos también se ha expandido al comercio electrónico. (Foto referencial: Freepik)
El negocio de la venta de autos también se ha expandido al comercio electrónico. (Foto referencial: Freepik)
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Redacción Gestión
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, sino que actualmente las plataformas digitales apuntan a ofertar bienes de alta inversión.

Eva Gómez, gerente de Marketing de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), destacó la creciente participación de los sectores automotriz e inmobiliario en los canales digitales, donde las empresas y marcas buscan captar clientes potenciales y generar nuevas oportunidades de negocio.

“Si bien las categorías de consumo masivo, como tecnología, moda, belleza y hogar siguen liderando las ventas en el ecommerce, cada vez son más las empresas que aprovechan las distintas plataformas digitales para promocionar bienes de mayor valor, como vehículos y departamentos”, indicó en el marco del Cyber Days de la CCL.

Explicó que, en estos casos, el objetivo no es concretar una compra inmediata, sino captar potenciales compradores, generar contactos comerciales y acompañarlos durante todo el proceso de decisión.

“Esta tendencia refleja la madurez que viene evolucionado el ecommerce en el Perú, donde las plataformas digitales se han convertido en herramientas estratégicas para impulsar inversiones de mayor valor”, subrayó.

El comercio electrónico continúa en desarrollo en el país. (Foto: Difusión)
El comercio electrónico continúa en desarrollo en el país. (Foto: Difusión)
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TikTok clave en comercio electrónico

En cuanto a los Cyber Days, Gómez sostuvo que TikTok se ha consolidado como uno de las principales canales para la búsqueda de productos, servicios y conversión de ventas.

Asimismo, refirió que para aprovechar el mercado de 18 millones de compradores digitales en el país es importante que las empresas fortalezcan todo su ecosistema digital mediante el uso de buscadores, inteligencia artificial, estrategias de posicionamiento web (SEO), WhatsApp, Google Maps y una adecuada gestión de su reputación online, con el fin de mejorar la experiencia del cliente.

“La cifra de compradores digitales en el país se ha triplicado respecto de los seis millones registrados antes de la pandemia, consolidando al comercio electrónico peruano como uno de los principales motores del consumo y de la transformación digital del país”, anotó.

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