Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú conforman el bloque de mercados maduros del comercio digital en la región. (Foto: Andina/ Difusión)
El e-commerce en Latinoamérica alcanzó en 2025 una penetración promedio del 18%, consolidando a la región como la segunda de mayor crecimiento a nivel global. Según Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute, Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú ya operan como mercados maduros, tras un año marcado por la consolidación de hábitos digitales y la profesionalización de la oferta. De cara al 2026, la inteligencia artificial será el punto de quiebre del modelo y habilitará el comercio agéntico, en el que agentes de IA mediarán entre consumidores y empresas. ¿Están las compañías —y mercados como el peruano— listas para competir en esta nueva etapa del comercio digital?

