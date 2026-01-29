Radiografía del e-commerce en 2025: el salto al comercio unificado

Más allá del crecimiento, el 2025 estuvo marcado por un cambio estructural en el modelo de negocio. Según Marcos Pueyrredon, el e-commerce dejó de operar como un canal independiente para evolucionar hacia el comercio unificado, un esquema que integra lo digital y lo físico y exige una oferta cada vez más profesionalizada. En esta etapa, la logística, la operación y la experiencia de cliente pasaron a ser tan determinantes como la venta online, desplazando la lógica de expansión acelerada por una de mayor eficiencia y control.

Este proceso de madurez se reflejó también en el desempeño por categorías y en el comportamiento del consumidor. Rubros como Home & Deco, tecnología y moda ya superan el 30% de ventas por canales digitales en los mercados más avanzados de la región, mientras que el auge de las redes sociales, el comercio conversacional y las super apps redefinió los hábitos de compra, elevando la frecuencia, el ticket promedio y el nivel de exigencia sobre la experiencia. Así, el balance de 2025 deja una señal clara para las empresas: el desafío ya no es solo crecer, sino hacerlo con rentabilidad y sostenibilidad.

Categorías como Home & Deco, tecnología y moda superan el 30% de ventas digitales en mercados avanzados. (Crédito: Freepik)

2026, el año bisagra del e-commerce

En 2026, el e-commerce entra en una etapa bisagra en Latinoamérica con el avance del comercio agéntico, un modelo en el que agentes de inteligencia artificial median entre consumidores y empresas. Según Marcos Pueyrredon, este cambio redefine la experiencia de compra: las decisiones ya no se gestionan desde pantallas o apps, sino a través de lenguaje natural, donde un agente busca, compara y ejecuta la compra en nombre del usuario. El impacto es transversal: marketing, atención, pricing y conversión pasan a interactuar con “consumidores agénticos”, obligando a las compañías a adaptar su propuesta para venderle a sistemas automatizados tanto como a personas.

El experto advierte, sin embargo, que la disrupción tecnológica no reemplaza la operación. La IA solo agrega valor si los pilares están sólidos: logística, infraestructura, inventarios y última milla. El modelo seguirá siendo híbrido, con fuerte integración entre lo digital y lo físico, mientras crecen el comercio conversacional, las redes sociales y las super apps, elevando la frecuencia, el ticket y la exigencia de experiencia.

En este nuevo ciclo, el indicador clave deja de ser el crecimiento y pasa a ser la rentabilidad y sostenibilidad del P&L: quién logre operar con eficiencia, integrarse a ecosistemas y flywheels y profesionalizar su oferta será el que capitalice el salto del e-commerce en 2026.

El gran quiebre de 2026 es el avance del comercio agéntico, con IA mediando entre consumidores y empresas. (Foto: Freepick)

Fortalecimiento del e-commerce en Perú

En el caso peruano, el balance que deja el cierre de 2025 confirma que el país ya juega en la liga de los mercados maduros del e-commerce en Latinoamérica. Así lo sostiene Marcos Pueyrredon, al ubicar a Perú dentro del grupo de seis ecosistemas más desarrollados de la región. Este avance se explica por el fortalecimiento sostenido del mercado local en los últimos años, con una adopción digital transversal y casos de innovación reconocidos a nivel regional. Entre ellos destaca Yape, como ejemplo de que no es necesario ser un mercado del tamaño de Brasil para construir plataformas digitales de alto impacto, capaces de transformar hábitos de pago, consumo y relación con el usuario.

De cara a 2026, el desafío para el mercado peruano ya no pasa por acelerar la adopción, sino por profesionalizar la oferta y fortalecer el capital humano, identificadas por el experto como la principal debilidad —y a la vez la mayor oportunidad— del ecosistema local. Pueyrredon subraya que una de las grandes fortalezas de Perú es su oferta doméstica, que sigue teniendo un peso dominante frente a jugadores internacionales como Shein o Temu, cuya participación no supera el 10% del consumo.

Sin embargo, advierte que esa ventaja solo se sostendrá si las empresas locales logran adaptarse al nuevo escenario de comercio unificado y comercio agéntico, integrando inteligencia artificial, operación eficiente y modelos rentables. En un 2026 marcado por la madurez y la disrupción tecnológica, el reto para Perú será competir con estándares globales sin perder su capacidad de innovación local.