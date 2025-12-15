La transformación implica un rediseño total del modelo de retail y una apuesta clara por elevar la experiencia del consumidor mediante espacios inmersivos y un portafolio ampliado de 67 productos. Además de las conversiones físicas, Yichang estrenó un nuevo e-commerce, concebido para replicar el look & feel de las tiendas y fortalecer su estrategia omnicanal. “Creemos que somos capaces de representar más marcas y ofrecer una propuesta propia más sólida; esta transformación va por ese camino”, afirmó Céspedes.

Cada reconversión demanda entre US$ 200 mil y US$ 220 mil. (Foto: Difusión)

Plan de expansión 2026: reconversión de seis tiendas

El plan de expansión de G. W. Yichang para 2026 se centra en la reconversión total de sus seis tiendas actuales, ubicadas en Real Plaza Salaverry, Jockey Plaza, Pardo, La Rambla San Borja, Plaza San Miguel y La Molina. Todas operan hoy bajo el formato Bose, pero durante el primer semestre de 2026 serán transformadas en espacios Wynk con un nuevo diseño y un concepto experiencial unificado. La tienda de Salaverry es la primera en abrir completamente renovada, seguida por la de Plaza San Miguel, que será la siguiente en iniciar su proceso de actualización. “Estas seis tiendas pasarán a ser Wynk en el próximo año, dentro del primer semestre”, detalló José-Tomás Céspedes.

Cada reconversión implica una inversión estimada entre US$ 200 mil y US$ 220 mil, destinada al rediseño arquitectónico, zonas de experiencia inmersiva y la implementación de corners especializados para Bose, Dyson y Sonos. Los nuevos espacios incluirán ambientes simulados —como salas y dormitorios— donde los clientes podrán interactuar con los productos como si estuvieran en su propio hogar. Según Céspedes, este rediseño busca romper con el esquema tradicional de exhibición y “poner más fuerza en una marca propia” que reúna las categorías premium de la empresa. La primera tienda Wynk ya se encuentra operativa en el centro comercial Real Plaza Salaverry, inaugurada el 11 de diciembre.

Futura apertura de cuatro locales

Además de la reconversión de sus seis tiendas actuales, G. W. Yichang proyecta abrir cuatro locales nuevos bajo el formato Wynk en los próximos seis años, con el objetivo de alcanzar 10 tiendas operativas hacia 2031. La prioridad, según explica José-Tomás Céspedes, es consolidar la presencia de la marca en centros comerciales, espacios que considera clave para garantizar flujo, visibilidad y validar el modelo omnicanal. “Esperamos contar con 10 locales físicos idealmente dentro de centros comerciales”, afirmó, al detallar que incluso si en el futuro se evalúan tiendas a pie de calle —como la que hoy tienen en Pardo—, la apuesta principal será seguir creciendo dentro de malls mientras el formato se consolida.

Por ahora, el foco del crecimiento está puesto en Lima, ya que la empresa considera indispensable validar el desempeño del nuevo modelo antes de dar el salto a otras regiones del país. “Por el momento estamos enfocados en Lima. Tenemos que validar el modelo con las transformaciones que estamos haciendo”, explicó Céspedes, quien no descarta una eventual expansión a provincias, pero solo una vez que Wynk demuestre resultados sostenidos en la capital. El ejecutivo señaló que una evaluación sobre ingresos a mercados regionales “podría conversarse más adelante”, pero insistió en que la prioridad actual es ejecutar correctamente la reconversión, medir su impacto y asegurar que el concepto pueda replicarse con éxito.

Prioridad: centros comerciales, considerados clave para tráfico y validación del modelo. (Foto: Difusión)

Proyección con Wynk: crecimiento y estrategia

En términos comerciales, Wynk apunta a un ticket promedio de S/ 2.000, alineado al comportamiento del mercado premium. Esta ampliación del mix —junto con el paso de un formato monomarca a uno multimarca— sostiene la proyección de crecimiento para el nuevo modelo. Solo en la tienda de Real Plaza Salaverry, la primera en ser inaugurada, Yichang estima un incremento cercano al 40% en ventas. “Es bastante ambicioso, pero creemos que pasar de una marca a multimarca, con ticket promedio más elevado y marcas sólidas, nos va a permitir una mayor tasa de cierre”, afirmó Céspedes, al precisar que el desempeño de esta tienda será clave para medir la aceptación del concepto Wynk.

Aunque Yichang prefiere ser cauteloso antes de estimar resultados globales, Céspedes reconoce que la experiencia de compra será el principal motor del modelo. “Queremos que los clientes prueben los productos en espacios que simulan su propio hogar; esa experiencia nos diferencia y ayuda a concretar la venta”, señaló. A la inversión física se suma la modernización omnicanal, incluyendo un nuevo e-commerce y la habilitación del servicio de recojo en tienda, que reforzarán la estrategia hacia 2026.

Experiencia en tienda, el eje del diferencial de Wynk

La experiencia en tienda es el corazón del nuevo modelo Wynk y el principal factor con el que G. W. Yichang busca diferenciarse dentro del retail tecnológico premium. Las nuevas tiendas incorporarán espacios inmersivos, como una sala y un dormitorio completamente ambientados, donde los clientes podrán interactuar con los productos como si estuvieran en su propio hogar. Allí podrán probar barras de sonido, parlantes, audífonos, aspiradoras o purificadores en condiciones reales de uso. “No buscamos solo exhibir productos, sino que vivas la experiencia de cómo la tecnología puede acompañarte en tu día a día”, explicó Céspedes.

La marca rompe así el esquema tradicional de exhibición en mesas y vitrinas, apostando por un formato boutique que integra diseño, estilo de vida y demostración en tiempo real. Además, cada tienda contará con corners especializados por marca, glorificadores y códigos QR que derivan a información ampliada en la web, en una propuesta de exhibición totalmente rediseñada.

Marcas pilares: Bose, Dyson, Sonos. (Foto: Difusión)

Canales de venta: nueva plataforma e-commerce

En el actual modelo de G. W. Yichang, el canal físico continúa siendo el pilar de la operación, concentrando el 97% de las ventas, mientras que el e-commerce apenas representa un 3%, debido a que la plataforma anterior era limitada y poco competitiva. Con Wynk, la empresa busca revertir este escenario mediante una estrategia omnicanal renovada que incluye un nuevo e-commerce, plataforma recién lanzada. Esta incorporará un diseño alineado al look & feel de las tiendas, atención vía WhatsApp y, por primera vez, la opción de retiro en tienda, disponible desde el primer trimestre de 2026. “El e-commerce es nuestra propia página web y tendrá las mismas marcas que ves en piso; queremos que la experiencia digital sea coherente con la tienda física”, explicó Céspedes.

La expectativa de crecimiento para el canal digital es significativa: Yichang espera que el e-commerce alcance hasta el 20% de las ventas totales hacia 2026, impulsado por la modernización tecnológica y el nuevo portafolio premium. La compañía proyecta que el consumidor combinirá la experiencia presencial —clave para probar productos de audio y hogar— con compras online más ágiles, lo que permitirá diversificar los puntos de contacto y aumentar la conversión. Aunque el formato físico seguirá siendo predominante, el canal digital está llamado a convertirse en uno de los motores estratégicos del crecimiento de Wynk.