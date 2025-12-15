Locaciones: Real Plaza Salaverry, Real Plaza San Isidro, Jockey Plaza, Pardo, La Rambla San Borja y Plaza San Miguel. (Foto: Difusión)
Locaciones: Real Plaza Salaverry, Real Plaza San Isidro, Jockey Plaza, Pardo, La Rambla San Borja y Plaza San Miguel. (Foto: Difusión)
G. W. Yichang, empresa peruana con 96 años de trayectoria en la representación y distribución de marcas globales de tecnología, inicia una de las transformaciones más relevantes de su historia con el lanzamiento de Wynk, su nuevo formato premium multimarca. Este jueves 11 inaugurará la primera tienda bajo este concepto en Real Plaza Salaverry, dando inicio al proceso que reconvertirá sus seis locales actuales —hoy operados bajo el formato Bose— en espacios Wynk durante los próximos meses. Según José-Tomás Céspedes, jefe de Negocio Electrónica, el cambio de monomarca a multimarca permitirá integrar en un solo formato a Bose, Dyson y Sonos, marcas con las que Yichang mantiene relaciones de larga data y que ahora se reunirán bajo una propuesta propia y experiencial. ¿Qué estrategia sostiene esta reconversión y cuáles son los objetivos que la empresa se ha trazado hacia el 2026 con este nuevo modelo?

