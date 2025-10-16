Electrodomésticos. (Foto: Difusión)
informó el presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge Hiraoka.

Precisó que este resultado fue impulsado por los productos de línea blanca, especialmente las refrigeradoras, que crecieron a doble dígito, seguidas por los artículos tecnológicos como celulares y computadoras.

, señaló Hiraoka.

Agregó que el mejor aprovechamiento de las campañas de crédito, así como el uso de las gratificaciones y la CTS, también contribuyeron al incremento del consumo formal.

El nuevo consumidor

El representante gremial explicó que los cambios en el perfil del comprador también influyeron en el desempeño del sector.

Se observa un mayor dinamismo en parejas jóvenes que inician su hogar —con la adquisición de televisores Smart con inteligencia artificial y lavasecas— y en consumidores tecnológicos de entre 25 y 45 años que renuevan celulares, tablets y laptops. En tanto, los compradores mayores se inclinan por reemplazar sus electrodomésticos”, indicó.

Lima concentra entre 55 % y 58 % de las compras a nivel nacional, participación que se ha mantenido estable en los últimos años.

Tendencias de consumo

Hiraoka destacó que el consumidor peruano actual está más informado y compara precios y características en internet antes de decidir su compra. Entre sus principales preferencias destacan los productos con ahorro energético y mejor relación calidad-precio.

En cuanto a los canales de venta, los marketplaces y el comercio electrónico lideran en productos tecnológicos como celulares y computadoras, mientras que las tiendas físicas mantienen su fortaleza en la línea blanca y televisores.

Asimismo, se observa un creciente interés en artículos con inteligencia artificial, como celulares, laptops, televisores y línea blanca. “Esta tendencia responde al fácil manejo que ofrecen los sistemas inteligentes y a su adaptación a las costumbres diarias del usuario”, apuntó Hiraoka.

Finalmente, el gremio destacó que las campañas de créditos sin intereses y las promociones digitales, como los cybers, continúan siendo los principales impulsores de compra dentro de las campañas tradicionales.

