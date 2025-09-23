En el mercado de pequeños electrodomésticos operan unas 30 marcas. El líder concentra el 37% de participación, Thomas alcanza el 24% y el resto se reparte entre marcas menores y propias. (Foto: Thomas Elektrogeräte)
Edgar Velito
La marca alemana de electrodomésticos Thomas Elektrogeräte viene ajustando su estrategia en Perú con el foco puesto en reforzar su portafolio de pequeños electrodomésticos y consolidar su presencia en regiones. Entre lanzamientos recientes, planes de relanzar su tienda insignia en Surco y la expansión de su red de servicio técnico, la compañía busca afianzar su posición en un mercado altamente competitivo, mientras mantiene en agenda proyectos más ambiciosos para los próximos años.

