Indurama tiene importante presencia en el mercado con su oferta de cocinas. (Foto: Indurama).
Mayumi García
Mayumi García

Con 30 años en el mercado peruano, la ecuatoriana Indurama apunta a sostener su presencia en el sector electrodomésticos, con una oferta que la destaque más allá de los conocidos equipos de cocción. En los primeros seis meses del año, la compañía aumentó en 26% sus ventas de línea blanca y, en adelante, la proyección es mantener dicho ritmo de crecimiento; sin embargo, ¿qué productos y acciones lo impulsarán?

