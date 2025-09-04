Alrededor de 3 de cada 10 emprendedores en el país prioriza la facilidad de uso al momento de elegir una solución digital para sus negocios, informó el software de ventas Besafe.

Según el análisis, el 25% de los emprendedores tiene, entre sus criterios principales, la facilidad de uso, seguido de costo accesible con 18%, soporte técnico con 17%, funcionalidad con 16%, y tiempo de implementación, reputación de marca y otros beneficios con 8%.

Asimismo, según la experiencia práctica, los atributos mejor valorados de las soluciones digitales implementadas son, nuevamente en orimer lugar, la facilidad de uso con 45%, rapidez y eficiencia con 41%, soporte técnico con 14%, seguridad con 11%, innovación con 9%, flexibilidad con 6% y otros atributos con 3%.

“Esto demuestra que la simplicidad no solo es clave en la adopción, sino también en la permanencia. Al final, lo que buscan es una solución que les haga más simple la gestión y les permita enfocarse en hacer crecer sus negocios”, comentó Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú.

Precisó que las principales necesidades de los emprendedores están en la facturación, cumplimiento normativo, manejo de inventarios, automatización de procesos, integración con e-commerce, soporte técnico y seguridad. Esto es primordial para asegurar la continuidad y protección de las operaciones.

Por ello, las prioridades mencionadas demuestran, según los resultados, que los negocios buscan herramientas que les den estabilidad y confianza para crecer.