Según el estudio “Mercado de Servicios de TI”, elaborado por Internacional Data Corporation (IDC) para la empresa SONDA, el mercado peruano de servicios de ciberseguridad alcanzó un valor de USD 223.4 millones en 2024, con una proyección de crecimiento anual de 14.7% hacia 2027.

Este dinamismo responde a la acelerada adopción de servicios gestionados de seguridad (MSS), que ya representan más de la mitad del mercado (52.3%), así como por la migración a la nube y la adopción de entornos híbridos.

El crecimiento se enmarca en un contexto regional complejo: América Latina registra un promedio de 2,716 ciberataques por semana, un 38% por encima de la media global. Este entorno ha obligado a las empresas locales a priorizar inversiones en soluciones más avanzadas para proteger sus activos digitales, frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

¿Qué sectores lideran la inversión en ciberseguridad?

El crecimiento del mercado de ciberseguridad en Perú responde a la alta exposición digital y necesidad de protección de sectores estratégicos. El sector financiero encabeza la lista, impulsado por iniciativas que integran inteligencia artificial para fortalecer la seguridad y optimizar costos.

Le siguen telecomunicaciones, gobierno, energía y recursos naturales, donde se demandan soluciones avanzadas como Zero Trust, XDR/MDR e IDaaS (Identity as a Service), además de servicios gestionados, debido a su complejidad operativa y nivel de riesgo.

También, destacan otros sector que viene acelerando sus presupuesto en ciberseguridad, como manufactura, retail y educación, que han aumentado sus presupuestos en ciberseguridad, en respuesta a la digitalización de procesos críticos, el crecimiento del comercio electrónico y una mayor sensibilidad frente a fraudes y transacciones electrónicas.

En estas industrias, se opta por la tercerización como vía para escalar capacidades sin depender exclusivamente de talento especializado interno.

Servicios gestionados y la IA marcan las nuevas tendencias

La demanda por Servicios Gestionados de Seguridad (como SOC-as-a-Service, CISO-as-a-Service, XDR y MDR) crece a un ritmo sostenido. ya que son valorados por su escalabilidad, eficiencia operativa y capacidad para suplir la escasez de talento especializado.

Además, la inteligencia artificial gana protagonismo como herramienta para optimizar la detección de amenazas, automatizar la protección de activos digitales y reducir los tiempos de respuesta. Sin embargo, su adopción también plantea nuevos riesgos, especialmente relacionados con la gestión de datos sensibles y el uso de IA generativa sin marcos regulatorios claros.

El ecosistema de ciberseguridad también incorpora tecnologías como IDaaS, XDR/MDR, entornos multicloud, IoT Security y arquitecturas Zero Trust, indispensables para reducir superficies de ataque y garantizar continuidad operativa frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

