Refuerzan se.uridad del periodista Manuel Calloquispe tras amenazas de muerte en Madre de Dios
El Ministerio del Interior anunció que adoptó medidas para proteger al , quien de un presunto integrante de una banda en Madre de Dios.

Mediante un comunicado, el Comando Institucional de la Policía Nacional indicó que desplegó un equipo especializado para resguardar al

Dentro del plan está la realización de patrullajes constantes, visitas periódicas y contacto directo para garantizar su seguridad.

La investiga para identificar y detener a los responsables del hecho, mientras el Ministerio del Interior mantiene coordinación directa con el Ministerio de Justicia y la Prefectura Regional para responder rápidamente en este caso.

Recordemos que denunció que recibió una llamada amenazante de una persona al que identificó como Alver Carranza Fernández, quien lo insultó, y mencionó tener datos personales de sus hijos. Esta llamada fue grabada por el periodista, según indicó El Comercio.

En la llamada, el delincuente de realizar reportajes a favor de “Los Brayans”, una banda rival de “Los Guardianes de la Trocha”, organización criminal a la que pertenecería Alver.

mencionó que ocurrió mientras investigaba de un hombre, identificado como Edinson Fernández Pérez, en la zona de La Pampa, Madre de Dios. Tras lo sucedido, suspendió temporalmente su programa de televisión.

Calloquispe denunció que recibió una llamada amenazante de una persona al que identificó como Alver Carranza Fernández, quien lo insultó, amenazó de muerte y mencionó tener datos personales de sus hijos.
