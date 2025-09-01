El Ministerio del Interior anunció que adoptó medidas para proteger al periodista Manuel Calloquispe Flores, quien recibió amenazas de muerte de un presunto integrante de una banda vinculada a la minería ilegal en Madre de Dios.

Mediante un comunicado, el Comando Institucional de la Policía Nacional indicó que desplegó un equipo especializado para resguardar al periodista y su familia.

LEA TAMBIÉN: Congreso presenta moción de interpelación contra el ministro del Interior

Dentro del plan está la realización de patrullajes constantes, visitas periódicas y contacto directo para garantizar su seguridad.

La División de Investigación Criminal investiga para identificar y detener a los responsables del hecho, mientras el Ministerio del Interior mantiene coordinación directa con el Ministerio de Justicia y la Prefectura Regional para responder rápidamente en este caso.

Recordemos que Calloquispe denunció que recibió una llamada amenazante de una persona al que identificó como Alver Carranza Fernández, quien lo insultó, amenazó de muerte y mencionó tener datos personales de sus hijos. Esta llamada fue grabada por el periodista, según indicó El Comercio.

En la llamada, el delincuente acusó al periodista de realizar reportajes a favor de “Los Brayans”, una banda rival de “Los Guardianes de la Trocha”, organización criminal a la que pertenecería Alver.

LEA TAMBIÉN: Contraloría recopilará información sobre uso y adquisición de chalecos antibalas para la PNP

Calloquispe mencionó que la amenaza ocurrió mientras investigaba actividades ilegales de un hombre, identificado como Edinson Fernández Pérez, en la zona de La Pampa, Madre de Dios. Tras lo sucedido, suspendió temporalmente su programa de televisión.