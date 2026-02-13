Comercio electrónico bajo nuevas reglas: plataformas deberán reforzar reclamos y evitar “patrones oscuros” | (Fuente: iStock)
Comercio electrónico bajo nuevas reglas: plataformas deberán reforzar reclamos y evitar "patrones oscuros"
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El crecimiento del comercio electrónico en el Perú llevó al Ejecutivo a modificar el Código del Consumidor mediante el Decreto Legislativo N.º 1729, reforzando la atención de reclamos digitales y prohibiendo prácticas que manipulen la decisión de compra a través del diseño de plataformas en línea.

