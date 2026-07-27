El plan de gobierno de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, plantea desarrollar sistemas de metro en tres ciudades del país, pero no precisa plazos, costos ni mecanismos de financiamiento. (Imagen: Andina)
El plan de gobierno de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, plantea desarrollar sistemas de metro en tres ciudades del país, pero no precisa plazos, costos ni mecanismos de financiamiento. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Mientras en Lima se avanza lentamente con el desarrollo del sistema ferroviario urbano, el Gobierno de Keiko Fujimori apunta a crear nuevas líneas de metro en tres regiones clave.

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