Se redujo de 44% a 35% la población que cree que la situación económica de su hogar mejorará dentro de 12 meses. (Foto: Elías Alfageme | GEC)
Se redujo de 44% a 35% la población que cree que la situación económica de su hogar mejorará dentro de 12 meses. (Foto: Elías Alfageme | GEC)
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Whitney Miñán
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Es innegable que las expectativas empresariales se fortalecieron con el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones generales. Sin embargo, las familias aún estarían esperando medidas que los impacte directamente. Por ejemplo, se redujo de 44% a 35% la población que cree que la situación económica de su hogar mejorará dentro de 12 meses. Así lo reveló José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, quien compartió en exclusiva con Gestión los resultados de una reciente encuesta.

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